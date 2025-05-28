展覽「重置陌像：夏碧泉的版畫實踐」：在碎紙堆中的美學革命

自2021年從大館當代美術館「咫尺之內，開始之前：隨意門及其他足跡」展覽欣賞過香港已故藝術家夏碧泉（1925-2009）龐大的「庫藏」檔案，今年適逢其百歲誕辰，Para Site 藝術空間正在舉行黄湲婷策展的《重置陌像》版畫展覽，給我們看看他如何將其由不同物料拼湊組裝成的「母版」（未曾向外展示），再創作成逾三千幅獨樹一格的拼貼版畫與水粉畫，實踐並保存個人及香港地區歷史。

新生代未必認識「廢物藝術家」夏碧泉，但這位前輩在香港藝術史上，儼如一顆被雲霧遮蔽的星宿，待雲霧不時褪去又閃亮起來——這位生於澳門、長於香港的藝術家，終生未經任何學術訓練，用最不起眼的廢棄物——碎紙、鐵罐、木塊——構築了一個令人驚艷的視覺宇宙，遠比我們想像的更為深邃動人。

夏碧泉的創作生涯始於一個偶然。1950年代，他原本從事裝潢工作，在撿拾廢棄木材時突然發現了它們隱藏的美。這種頓悟式的覺醒，成為他藝術生命的轉折點。他開始系統性地收集被丟棄的物件：印刷廠的錯版紙張、街市的破爛木板、廢鐵站的生鏽金屬。在夏碧泉眼中，這些「城市代謝物」承載著獨特的時間痕跡與生命敘事。

由是，他的工作室成為香港最奇特的「廢物博物館」。在這裏，碎紙被重新拼貼成色彩斑斕的抽象畫；生鏽鐵罐變成充滿哲思的裝置藝術；廢棄木料經過巧妙重組，呈現出其不意的雕塑形態。夏碧泉創造了一種獨特的「拾荒美學」——不是簡單的回收利用，而是賦予廢棄物全新的藝術生命。

1984年，夏碧泉在美國駐香港領事館舉辦的個展《廢物藝術》引起轟動。展覽中，一件由數百個壓扁的鋁罐組成的裝置作品尤其引人注目。這些被消費主義社會快速拋棄的容器，在夏碧泉手中變成了對現代生活方式的深刻反思。當時的藝評人驚嘆：「他讓垃圾說出了詩歌。」

鮮為人知的是，夏碧泉曾長期資助多位年輕藝術家，卻從不張揚。他的工作室常常成為貧困藝術創作者的臨時居所。他更堅持用賣作品的錢購藏其他藝術家的創作，形成了一個互助的藝術生態圈。這種無私的藝術家精神，讓人動容，在功利主義盛行的香港顯得尤為珍貴。

夏碧泉晚年的轉型令人驚訝。1990年代後期，他開始將注意力轉向數碼藝術，用掃描儀「拍攝」各種材質的微觀紋理，創造出一系列前衛的數碼拼貼作品。這位當時年過七旬的藝術家證明：真正的創造力從不受年齡或媒介的限制。

2009年，夏碧泉靜靜離世，留下的不僅是數千件作品，更是一種觀看世界的方式。在當今這個過度消費的時代，他的「拾荒美學」延續提供一種另類生活哲學：美無處不在，關鍵在於我們是否願意彎腰發現。夏碧泉教會我們，即使是最微不足道的廢棄碎片，也可能蘊藏著重置我們視覺經驗的密碼。

重置陌像：夏碧泉的版畫實踐

日期：即日至8月10日

地點：鰂魚涌英皇道677號榮華工業大廈22樓Para Site藝術空間

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