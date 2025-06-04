隨腕錶與鋼筆環遊世界！Montblanc藝術大師工坊：體會文學、工藝與探險精神的精緻融合

這個世代，我們分分秒秒都在旅途上，再談《環遊世界80天》，無論是儒勒·凡爾納（Jules Verne）的經典文學抑或改編電影中描繪的世界，對我輩來說，或許有點湮遠，但對新生代，感受《環遊世界80天》中英國紳士福格與僕人萬事通在80天內環遊地球的冒險故事，途經倫敦、印度、香港、日本、美國等地，對比今昔風貌人文，或另有一番存在主義色彩。

剛過去這個星期一，萬寶龍（Montblanc）別出心裁，帶著其「High Artistry 環遊世界80天」限量系列，在我喜愛的大班系列（Meisterstück）與星際行者系列（Starwalker）以外，重新演繹遊歷香港這段歷程，選址Grand Hyatt總統套房，展示向Jules Verne這部經典冒險小說致敬的頂級工藝傑作，以書中主角Phileas Fogg的傳奇旅程為靈感，結合高級製錶、奢華書寫工具與藝術工藝，轉化為極致奢華的收藏品，展現萬寶龍「藝術大師工坊」（Métiers d’Art）的精湛技藝，藉著一趟「收藏家殿堂」浸沉式體驗，書寫駐留香港故事新一章。

這個限量發行系列涵蓋腕錶與書寫工具，每件作品均以五大洲地標為主題，打開Google Map比劃一下——倫敦大笨鐘、印度泰姬瑪哈陵、埃及金字塔，舊金山金門大橋等，來到香港則少不免看到不少中國文化圖騰（例如龍、松、書法）——套用這些文化符號，透過鉑金、黃金、釕和碳纖維等材質，再運用微繪琺瑯、金雕、寶石鑲嵌等高級工藝細膩呈現，包裝設計也呼應主題，以復古旅行箱或地球儀為靈感，強化探險氛圍。腕錶系列讓人重溫可追溯至 1858年的Montblanc Minerva 錶廠歷史，搭載複雜功能，如世界時區顯示、陀飛輪或鏤空機芯，錶盤更可能採用隕石、珍珠母貝等珍稀材質；鋼筆則以貴金屬打造，筆身雕刻旅途場景，或種種藝思，並搭配限量編號，極具收藏價值。

時間不等人，腕錶是提醒，書寫是銘刻，我們由此鑄造人生經驗，輔以萬寶龍這個備受鑑賞家與收藏家愛戴追捧的系列，包括引人矚目的Minerva 機芯系列首款 Geosphere 年曆腕錶限量版，標誌Métiers d'Art的精髓，鑽研時計裏的「秒」（split second）、「妙」與「渺」，印證最奢華而優雅的冒險，莫過於好好享受旅途上的明媚見聞。