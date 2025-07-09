香港爵士浪遊者：《山音》之韻，聽關家傑的音樂山海經

上周衝著川端康城《山之音》，列席東九聽爵士結他手、作曲家兼製作人Alan Kwan（關家傑）Curate的《山音》，好奇會溝出甚麼化學反應。

首先是《山之音》的聯想——在川端康城筆下，戰後東京，年邁的尾形信吾在夜半聽見「山鳴」——似死亡預兆，又像自然啓示。小說透過他與媳婦菊子曖昧的依存關係，細膩剖開衰老恐懼，包括「物哀美學」、「悖德溫情」、「時間寓言」，還有「聽覺意象」，山音如「遠雷碾過地底」，實為主角對生命倒數的幻聽——川端以「不寫之寫」的留白，讓山音始終未現真容，卻縈繞全書成終極叩問。

Alan Kwan（關家傑）的音樂劇場作品《山音》（Saan Yaam），據他說脫胎自川端康城這《山之音》，與數年前一次行山巧遇Scott Murphy和他寫下的一批曲目，則遊走於傳統與現代音樂之間，混合多媒體與art tech元素，包括Media Artist朱力行（Henry）的實時字體設計與Wind piano，以九龍的山群（如獅子山、畢架山、慈雲山等）與自然為主題，探討人與環境的關係，或稱「自然與人文的對話」，透過音樂和視覺藝術呈現山的「聲音」與「記憶」，營造沉浸式的山水意境，反思城市發展與自然保育的衝突，雖然在After show的Artist talk沒提及，但感覺呼應「山」對香港人身份認同的意義，喚起觀眾對自然環境的情感共鳴。

整個演出一氣呵成，將爵士音樂融入電子音樂元素，還有採集香港山野的自然聲音（如風聲、鳥鳴、流水），與樂器演奏相互呼應，形成「山的聲音地圖」，創造出層次豐富的Soundscape。

提起關家傑，他活躍於國際，足跡遍及紐約、日本、台灣及香港。2021年，他憑樂隊專輯《Between Now And Never》榮獲第33屆金曲獎「最佳專輯製作人獎」及三項提名；首張個人專輯《Petrichor》亦獲第31屆金曲獎三項提名。2024年與日本鋼琴家林正樹合作的《Liquid Sunshine》三度入選Apple Music爵士推薦歌單，我也甚愛這張黑膠。關氏擅長跨領域創作，曾為電影、多媒體藝術製作配樂，並與國際爵士名家如Billy Childs、小野麗莎、渡邊香津美等合作。他亦獲邀於全球開設大師班，並擔任Musicians Institute客座藝術家，同時為多個頂級樂器品牌代言。其作品融合實驗與傳統，常見於影視及視覺藝術，被譽為現代爵士先鋒，樂見關氏在港演出。

《山音》緊扣香港地貌與集體記憶（如獅子山象徵的「奮鬥精神」），探討在城市化過程中，人如何重新與自然建立連結，亦隱喻氣候變化、土地開發等問題，引發觀眾思考生態永續性，較諸川端康城筆下的《山之音》，空茫寂寂，未見真容，添了一種解讀、希望與行動力。