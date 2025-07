香港爵士浪遊者：《山音》之韻，聽關家傑的音樂山海經

提起關家傑,他活躍於國際,足跡遍及紐約、日本、台灣及香港。2021年,他憑樂隊專輯《Between Now And Never》榮獲第33屆金曲獎「最佳專輯製作人獎」及三項提名;首張個人專輯《Petrichor》亦獲第31屆金曲獎三項提名。2024年與日本鋼琴家林正樹合作的《Liquid Sunshine》三度入選Apple Music爵士推薦歌單,我也甚愛這張黑膠。關氏擅長跨領域創作,曾為電影、多媒體藝術製作配樂,並與國際爵士名家如Billy Childs、小野麗莎、渡邊香津美等合作。他亦獲邀於全球開設大師班,並擔任Musicians Institute客座藝術家,同時為多個頂級樂器品牌代言。其作品融合實驗與傳統,常見於影視及視覺藝術,被譽為現代爵士先鋒,樂見關氏在港演出。

You May Also Like