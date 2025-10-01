記丹青舍第八趟寫生遊學墨旅：從心上到紙上，描摹九寨形神錄

上周當「樺加沙」的狂嘯掠過新聞頭條時，我們正置身於九寨溝的靜謐深處。作為丹青舍第八次寫生遊學的成員，此地與三月雲南的風光迥異，而更深刻的轉變，在於學生們從追求「形似」的基礎，開始向「神似」的意境探問。

遊學的起點，是隱於山巔的樹群。放下行囊，彷彿也暫且卸下了塵世紛擾。踱步至五花海，陽光穿透雲層，將湖水洗刷得如同巨幅琉璃。水色並非單一的藍或綠，而是礦物與光影千年對話後，凝結成的種種瑰奇色調——孔雀藍、松石綠、琥珀黃，交織流淌，虛實難分。這豈非自然最淋漓的「渲染」技法？學生們在水墨藝術家廖永雄（Danny Liu）循循善誘下，嘗試在紙上捕捉這份炫目，筆尖追逐着水紋的波動，然而「形似」易得，「神似」卻遙遠。過分執著於如實描摹湖光的每一分色變，反而失了那份靈動的氣韻。

轉至珍珠灘瀑布，則是另一番啟示。萬斛珍珠迸濺，水聲轟鳴，氣勢磅礡。而遠處的犀牛海卻靜默如鏡，將雪山雲影盡收懷中。一動一靜，一放一收，彷彿宇宙呼吸的節奏。學生們於雙龍海瀑布與樹正群海間寫生，不再急於勾勒每一道水線、每一片鈣華堤壩的肌理，而是靜觀其整體氣象。筆下開始嘗試留白，墨色在宣紙上自然暈散，追求那「意在言外」的靜觀體驗。正如黃龍的五彩池，池水澄澈見底，卻因池底沉積物而幻化出夢幻色彩——「神似」或許正是如此，它不在表象的精確複製，而在於呈現物象內在的生命律動與精神氣質。

丹青舍成立十二年来，足跡遍及京都、台東、莫干山、張家界、桂林等地，學生們不僅寫生，亦參訪筆墨工作坊、與畫家論藝，在遊歷中觀察不同地域的線條與肌理。這一切，最終都歸於內心修練。藝術若非淪為藝術市場的籌碼，便是一種個人修行，是於喧囂都市外開鑿的一脈清泉。Danny多年來營造的，正是這樣一個尊重彼此、教學相長的空間。

在此大山大水前，個人何其渺小。唯有謙卑下來，深化觀察，方能讓筆墨擁有自己的呼吸。當「乘物以遊心」的閒情漸生，從斤斤於技法掌握的「形似」，到試圖營造折射心境的「神似」，這條路漫長卻迷人。筆尖輕觸宣紙的瞬間，追求的已非逼真，而是與這片山水神交的共鳴。那一刻，彷彿離「真善美」的境地，又湊近了一寸。