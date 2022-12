透納超前於印象派的巨作：《雨、蒸汽和速度—西部大鐵路》，描繪現代文明的首幅作品！

1844年,透納(William Turner 1775 - 1851)的新作《雨、蒸汽和速度—西部大鐵路》(Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway)在皇家藝術學院展出時,產生了令人震驚的效果。畫面中,一列在梅登黑德鐵路橋(Maidenhead Bridge)上的火車疾馳在雨霧和朦朧的蒸汽中。鐵軌上一隻若隱若現的野兔正在絕望奔逃,試圖在被這個現代文明產生的「怪物」碾壓之前逃出生天。 盡管人們用震驚和不解的語言來表達他們的反應,但還是奔走相告,建議在火車衝出畫面之前,趕快去看看這幅以現代文明為主題的首幅作品。透納畫中的時代氣息,引發人們在疾風暴雨的工業時代來臨時,面對生活慣性備受衝擊的思考。

You May Also Like