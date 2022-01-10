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10/01/2022

制度崩壞，庸人治國，只剩下口號與噱頭！Netflix好戲《千萬別抬頭》訴盡當代的光怪陸離

#電影 #Netflix #Movie & Drama #梅麗史翠普 #Leonardo Dicaprio #千萬別抬頭 #凱特布蘭琪 #亞當麥奇 #Don't Look Up
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　　美國金球獎不再公開直播，而是逐個獎在社交平台簡短地公佈，這邊香港戲院再度因疫情被迫停業，農曆新年賀歲檔期岌岌可危，事隔兩年沒有辦實體頒獎禮的香港金像獎，似乎亦存隱憂。

 

　　正當我們以為生活逐漸能回復正常，病毒卻進化得比人類快。雖然上年能進入戲院的日子還是比前年多，但我心目中年度最佳的《犬山記》，還是串流電影。當傳統院線被超級英雄系列壟斷，外國不少大導演都加入串流行列，最新便有亞當麥凱的《千萬別抬頭》。

 

 

民粹年代，民智未開

 

　　電影挖苦了當今美國所有當權者，梅麗史翠普飾演的美國總統明確是特朗普和希拉莉的結合，她出身於綜藝節目（特朗普），又與科網巨人的關係千絲萬縷（希拉莉）。制度崩壞，庸人治國，這世代被新媒體衝擊，資本家當道，資訊碎片化，只剩下口號與綽頭。

 

 

　　殞石的比喻，導演說本來是指氣候變化，當下在西方的語境裡，更像是新冠疫症。在基本公共衛生問題上，科學數據都變成政治較量。戲裡的科學家也屈服於流行文化，找明星代言訊息，但最後仍然敗給國際搏奕。

 

 

群星拱照，娛樂至死

 

  像《法蘭西特派週報》一樣，《千》也是粒粒巨星，一開始以為像大明星梅麗史翠普和凱特布蘭琪等，或是男星甜茶，可能只會在電影中亮一亮相，但原來戲份也很多， 甚至可以算是主要角色，有點令人喜出望外。

 

 

 

 

  群星嘻笑怒罵，本來也是娛樂的一種。面對各種瘋狂百態，或者最後結局只有敗亡，研究生最後晚餐一句「最少我們嘗試過」感慨萬千。電影沒有提供奇蹟一般的希望和逆轉，最少爽快一場，令我想起一句話：事到如今，想像世界末日，比想像資本主義完結更容易。

 

 

 

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