新世代居住概念：從「家」到Community！設計、創造從此不再局限於四面牆的家？

我曾經是個中環上班族。那時候，早上必先路過繁忙的置地廣場，途經皇后大道中，再跑上藝穗會，雖然每天來來回回要兩個多小時，卻從沒想像過住在這個香港的心臟地帶會是怎樣。想不到如今，這裏有像TOWNPLACE SOHO這種為新世代提供靈活彈性租住概念的項目，不僅為中環帶來了「宜居」的想像，也令我重新思考「家」的空間。

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座落於中環蘇豪區TOWNPLACE SOHO主打靈活的租住概念，分別有服務式、附設傢俬或自置傢俬三種方案供選擇，租期可短至一個月，很適合希望一嘗自住滋味的年輕人。Duo Social Space是TOWNPLACE住客，（稱為TOWNER）共享休憩和工作空間，有方便Work From Home住戶開會的Phone Booth，有適合戶外健身的空中庭園、瑜伽區，也有讓大家閒聊聯誼的園林休憩區，開放式的設計和完善的設備很受住客歡迎，即使在普通平日下午也幾乎滿座。TOWNER更有自己專屬的TOWNPLACE App，除了是連接智能家居系統的遙控外，也是住客的交流平台。

蘇豪區附近有PMQ、大館和中環街市，藝術氣氛濃重。在TOWNPLACE SOHO的Duo Social Space，也有本地藝術家Kristopher Ho的壁畫作品，靈感均來自毗鄰的香港動植物公園。

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TOWNER中有不少是年輕的企業家和外籍專才，會在平台上彼此交流和分享自家品牌。從健康養生課程、社交活動、以至創意工作坊，TOWNPLACE的Community團隊經常為TOWNER舉辦各種活動。而TOWNPLACE也不時與區內餐廳和小店舉行不同的推廣計劃，帶領TOWNER發掘中環不一樣的一面。TOWNPLACE已不再是單純的業主，而是促成小社群建立的角色。頂層平台提供了一個舒適的戶外空間，TOWNER常常在此進行各種戶外運動。

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在疫情及5G世代下，Digital Nomad、Freelancer、Slasher大行其道，工作和居住模式的可能性也愈來愈多，說不定中環日後也會從純粹的商業區蛻變成新的社區。作為室內設計師，對於「家」的空間也不應再局限於四面牆內，而是像TOWNPLACE SOHO，是整個社群的空間。