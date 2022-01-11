將日式設計融入香港家居！平衡實用性和日式美學，更顯工人匠心

日式設計是甚麼？要認識日式設計，從物料運用和日本人的生活習慣入手，就會明白日式設計其實是一種生活哲學，也蘊藏了傳統文化和工藝的智慧。將其帶到香港應用也要花些心思，才能平衡實用性和美感的精隨。

早前我獲香港貿發局邀請，與兩位日本建築師討論日本與香港在建築設計方面的合作，並且思考何以在現代設計中結合可持續發展的元素。我也趁機梳理一下Hintegro自成立以來，在設計上借鑑日本式設計的心得。

從唐代傳入日本的Tatami，日本人把它發揚光大，早已跟日本人的起居生活息息相關，至今已經有千多年歷史了。Tatami的原材料為柔軟的藺草，其帶著植物特有的青草清香，能舒緩情緒，且有絕佳的吸濕、保溫、隔音效果，非常適合傳統和室的特性及四季分明的日本氣候。可是，以天然素材製成的Tatami，隨著時代變遷，社會環境改變，在地人的居住條件亦隨之而變的情況下，作為傳統文化的代表之一，為了配合現代人的生活及需求，亦因此而革新。

從前，其最大的敵人是「濕氣」，要是打理不當，容易發霉或滋生昆蟲，因此，它的壽命有限，隨著歲月的流逝，品質必然會逐漸劣化，故此需要請專業工匠定期「翻面」（意指整修）。如今，在職人的努力下，不斷改良相關技術，某些日本廠家開始採用人造纖維（例如樹脂）製造Tatami，一方面，保留傳統的文化底蘊，另一方面，又能與時俱進（比如具有防潑水功能、更加便於清潔維護、樣式上的創新與創意等等）。對於像香港般春夏兩季皆天氣潮濕的地方，想在家中添置Tatami，體驗傳統和室的滋味，已不是稀奇事。

在日本的大城市中，譬如港人最愛的朝聖之地—東京，這個引領時尚的大都會，如同香港，都是寸金尺土、地少人多，因此不少人所住的是洋室。這種西式設計的公寓，相對於和室，較為適合小家庭或是單身人士。洋室就跟香港相似，室內空間大多偏向狹小，故此極其需要善於收納和充分利用空間的好設計。

數年前到日本時，察覺日本家具品牌的櫥櫃系列非常適合引進香港，它們堅持以實木製造櫃門，造型時尚美觀之餘，也能配合家中的其它木製家具或木地板設計。以往，在櫥櫃設計方面，要求較高的客人一般會選擇訂造歐洲品牌的櫥櫃。相較之下，日本的櫥櫃系列雖然體積較小，卻更適合亞洲人，宛如為香港這個彈丸之地度身訂造一般。

其實，上文提及的Tatami和櫥櫃設計讓我想到日式的匠心。

日本人在衣食住行方面處處流露「匠人精神」，對於所做的，他們並不視它如死物，而是當作自身的一部分，如是者，做事時始終抱著熱情，匠人在專注對待之際，從日積月累的實際作業中汲取教訓、繼而重新學習，引而伸之的精雕細琢、一絲不苟的態度，甚至是生活態度也不為過，教人如何不欽佩和讚嘆。

彼岸的職人精神，經過歲月的淬鍊，早已達到爐火純青的境界。此岸呢？其實，近十年來，在香港也有愈來愈多年輕人意識到本地傳統工藝的重要性，為了保育，更有不少人投身學習，甚至願意全職投入相關行業。本地木工房「一木」就是很好的例子。「一木」的創辦人數年前到台灣學習木工製作，繼承了日本的「匠人精神」在本地製作木家具及開班授徒，希望能重拾香港木工文化。

日本現代設計，既重視人與自然的和諧，講究簡單、樸素的美學，也能秉承十九世紀「明治維新」以來的精神，在堅持傳統的同時，往往能夠與時俱進，把西洋理念、技法融入傳統中，在香港這個素來以「石屎森林」聞名的地方，能否從東瀛文化中借鑑，在設計方面，甚至日常生活的每一個環節，探索更多的可能性？