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25/01/2022

走塑雜貨店Slowood：一個從回歸自然、感受慢活，到實踐永續環保生活的旅程

#室內設計 #設計 #環保 #購物 #美學 #極簡主義 #源頭減廢 #裸買 #SLOWOOD #零廢 #裝潢 #木板 #物料 #無包裝購物
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  • 陳丞軒

    陳丞軒

    陳丞軒生於八十年代，土生土長的設計師。在香港讀設計在香港做設計，在香港教設計。

    現為Hintegro Design的掌舵，同時在母校香港理工大學設計系任教。致力用設計作手段助學生開眼界，用設計作媒體為人帶來正面影響。

    逢周二更新

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　　2019年，一對八十後夫婦開創立了品牌Slowood——以「零廢物運動」為概念的走塑雜貨店，由堅尼地城、愉景灣、沙田，最近開到中環街市，一步一步感染大家將環保融入生活。

 

　　最近有機會認識Slowood兩位創辦人Dora和Jeff，我們在大埔的Pimary聊了一個早上。說到Slowood，不得不提Pimary，因為Pimary算是Slowood的雛型。五年前，Dora和Jeff在大埔的近郊找到一座兩層高的舊式村屋，把它改建成為一家小店和咖啡店，同時售賣以綠色生活為宗旨的各式生活用品。這家小店可說是Dora和Jeff對「永續生活」的初次實踐：屋內的所有傢俬幾乎都是由店主和家人親手製作的，而屋前花園更顯心思，石春路、長木椅、一草一木、一花一石，均一手一腳從零建立。

 

位於大埔一隅的Pimary，可惜隨著附近的人造沙灘開幕，小店只會營業到今個月底。Photo／ Pimary

 

　　如果說Pimary呈現出一種家庭式的溫馨，讓客人在親臨其境時感受到人與大自然的關係，那Slowood的出現，就是把永續生活的概念推而廣之，把它帶進日常生活當中。「雜貨店」，不就是購物的地方嗎？如何體現可持續性的精神？如何領會環保意識？

 

Photo／Slowood

 

　　在店內，柴米油鹽醬醋茶、林林總總的乾糧、小吃、天然清潔劑等等……客人可自備容器實踐「裸買」，依據所需的份量購買。而「格仔」的裸買盒子牆自然成為了Slowood的標誌。這一切無不體現「零廢物運動」的其中一條法則—「零包裝」。

 

 
 
 
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　　裸買區的乾貨應有盡有，鼓勵客人自攜容器購買，與各大超級市場相比，這裏的貨品有過之而無不及。

 

 
 
 
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　　這區是Slowood的標誌之一。當你走進店舖內，放眼望去，大型的木製層架上，擺列著無數的白色盒子，那就是「無包裝購物」，客人自行盛載、磅重的裸買區。

 

 
 
 
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　　即便是網購也能走塑，Slowood也會用可回收的紙袋及以客人捐贈的乾淨玻璃瓶子來盛載網購貨品。

 

　　摒棄過度包裝、清新舒適的店舖裝潢，加上貨架用上以棄置木材製成的環保木板和天然降解物料，從外到內，都能體驗他們的用心，結合「Less is More」與「零廢物運動」的生活態度。

 

 
 
 
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　　店內採用素淨的色調，從外到內體現極簡主義的美學。

 

　　今天，Slowood已經有四間店了，Dora與Jeff的抱負是他們的信念能夠更為普及。比如他們明白目前的產品價格不是人人皆可接受、負擔得起，價格能調整便調整，使更多人能親身體驗環保購物。與此同時，店舖售賣的，絕大多數是來路貨，兩口子希望，有朝一日，Slowood擁有自家品牌，出售本地生產的產品，做到從一而終的本土雜貨店。另外，Slowood 也正在研究在住宅區推出Refill Station，鼓勵源頭減廢。 這一切，也就是一點一滴、一天一天的慢慢累積。

 

　　在這偶爾讓人氣餒的時代，每次遇上如Dora 和Jeff般的新朋友也特別感動，因為看到還有善良的人一同繼續默默耕耘，帶著熱誠和努力為世界做好事。

 

 

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