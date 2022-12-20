20/12/2022
入住白馬House of Finn Juhl，感受北歐和日本間互相影響的美學思想
陳丞軒
陳丞軒
陳丞軒，生於八十年代，土生土長的設計師。在香港讀設計，在香港做設計，在香港教設計。
現為Hintegro Design的掌舵，同時在母校香港理工大學設計系任教。致力用設計作手段助學生開眼界，用設計作媒體為人帶來正面影響。
寫設計
逢周二更新
出發之前，Rosly預備了一個google map，為我們推薦白馬的好去處。除了有上回提到的Snowpeak、當地的咖啡店、她有份參與的作品，還有House of Finn Juhl。
這家旅館是世界上第一家以 Finn Juhl 為主題，並完全由其設計的傢俬裝飾而成的酒店。酒店是傳統丹麥小木屋建築，從外就能看見標誌的木結構。接待我們的Okazaki-san是酒店的主管，亦是One Collection (負責Finn Juhl傢俬的生產商)的QC，所以他非常熟悉每件傢俬的故事，在welcoming tour時，我們更討論到Form follow function/ Function follow form的設計哲學。
我住的房間是「Japan Room」，裏面用的全部是Finn Juhl在1953 以日本建築為靈感設計的Japan Series。除了有彩色、用日本木造的Glove Cabinet，還有Japan Sofa Two seater等等。
1990 年，Finn Julh的遺孀 Hanne Wilhelm Hansen 將 Juhl 傢具設計製造版權授予丹麥傢具生產商One Collection。此後，Juhl 的傢俬一直在丹麥和日本兩地進行加工和組裝。種種原因就解釋了Finn Juhl和日本的微妙關係，還有我們能夠在東京看到關於他的展覽的原因，可見北歐和日本的美學一直在互相影響。
酒店的shared space有dining room、兩個lounge和一個在地牢的bar，提供免費的飲品和紅白酒，歡迎住客斟一杯喜歡的飲品，安坐在不同的傢俬上用心感受。而旅館內的所有燈飾都用了來自丹麥的Louis Poulsen。就是這些細緻位，令House of Finn Juhl除了展示經典的傢俬作品外，更是在示範一種北歐人對生活態度的追求。
旅途上，我們遇上了許多鍾情Finn Juhl或北歐傢俬的日本人。好像同日入住的住客雖然不是設計師但喜歡傢俬設計，所以特地來住一趟；後來在金沢，又遇上兩個有研究Finn Juhl傢俬的咖啡店主理人。日本對美學的教育，成熟的程度令人驚嘆。短短一晚，喚起了幾年前在哥本哈根看Finn Juhl、Arne Jacobsen、Carl Hansen 的感受。
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情