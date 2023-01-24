年度飛騨家具協會傢俬展覽分享：日本的傢俬品牌要與歐洲品牌爭一日長短，並非遙不可及！

繼金沢之後，飛騨是下一個重點出擊的地方。今次旅程，在很多地方都有工作安排，而飛騨作為日本木工產業的重鎮，見到不少品牌在香港各大傢俬店也有出售，有些更賣到歐洲，包括倫敦的Japan House展出。

今次收到飛騨家具協會的邀請，參觀他們一年一度的傢俬展覽。我們當晚出席周年晚宴，與大家閑談。他們都是飛騨傳統木工傢俬產業的第四、第五代傳人，雖然是競爭對手，但是都不分彼此，齊心協力地為自己家族發源地出一分力。我分別問他們為甚麼作為競爭對手，都可以成為好朋友，而且可以無私地分享各項資源和人脈。他們說因為都是爺爺一代已經認識的世交，而且如果能夠幫助飛騨整個地區發展，把餅做大一點，受惠的是所有飛騨人。當晚我在晚宴用英文演講，不知道他們明白多少，但是已經種下一些種子，遲一些我們慢慢告訴大家Hintegro與飛騨的木工品牌有甚麼合作！

如果有留意開日本傢俬牌子，一定會認識飛騨地區出品的傢俬，當中有幾個牌子在香港特別受歡迎，其中一個就是Nissin 日進木工。今次受到飛驒傢俬商會的邀請參觀和演講，他們委派了Nissin木工的代表Tiffany招待和安排。在出發之前收到文件看見她的名字，我們笑說為甚麼日本人改了個英文名。那早上他們駕車到高山車站迎接我們，而當中那個對我們說廣東話的，身形嬌滴滴，就是Tiffany。原來不是日本人！而在日本工作時聽見廣東話，永遠都會有一份安全感。

Tiffany 帶我們參觀幾間牌子的陳列室後，與晚宴之間還有一點時間，我們就去了咖啡店歇一歇。或許對於她，我們講廣東話也令她特別安心和有親切感，於是開始分享大家的設計路。

一位90後的女子，在倫敦Central Saint Martins產品設計畢業，然後隻身飛到日本高山，想進入傢俬設計的殿堂級國家做設計。老闆對她說，如果想入設計部，就必須經過木工工場的鍛鍊。就此，她便在工場工作了兩年，認識所有工序、機器、木材性質、產品規格等等的基本知識。由於她懂中文和英文，更加被委派為海外營業的代表。大家在香港如果買過這個牌子的產品，應該都是由她經手。

旅行和公幹的意義，有時不是在於會面的成果，往往是遇到有趣的人和事，令年輕的一代反轉過來啟發我們。我問她，在日本工作有甚麼目標想達到，她說她想為香港設計出一分力，將來幫助香港年青的設計師找到更多機會到外國實習，再把經驗和知識帶回香港。

另一個在飛騨最出名的傢俬品牌，一定要數HIDA飛騨產業。在香港，現在有兩間傢俬商店出售，而過往我也為不同的室內設計客人購買過。

今次的會面，主要是交流大家對日本傢俬在香港市場的看法。我們的身份是用家，有時又是推介給客人購買的媒介，對他們品牌來說是比較中立。他們通常收到的資訊都是由香港的分銷商提供，未有接觸過香港的用家。

所以今次他們的海外營業經理問我們一些很本土的問題，例如「你認為九龍的傢俬舖與香港島的傢俬舖有分別嗎？」，「現在尖沙咀的店有售賣我們的傢俬，那裏多人到訪嗎？」「在觀塘及火炭工業區售賣日本傢俬，在於香港人的印象是怎樣？」當然，我們曾經也在香港的不同分銷商買過「飛騨產業」的產品，購買的體驗有些很滿意，也有些比較平庸。我們也如實地告訴了日本廠房。他們認為，日本傢俬在香港要持續發展，可能就是需要更多用家的意見回饋，並不能以銷量成績作準。

「飛騨產業」合作的設計師有柳宗理、隈研吾。以這些品牌的歷史和實力，如我常說，日本的傢俬品牌要與歐洲品牌爭一日長短，並不是遙不可及。