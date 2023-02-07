除歐洲品牌外，傢俬和建材還有甚麼選擇？Made in Japan更貼近亞洲人生活習慣和喜好

日本的旅程來到大阪，香港貿發局（HKTDC）和日本建築物料協會（JBMA）安排了三天的行程，拜訪八間日本建材品牌，探討「香港設計、日本製造」的更多可能性。

其中我和日本最大的門鎖公司「UNION」早就在六年前結緣，直到去年終於有第一次合作。我為UNION設計了Bamboo系列的門鎖，用sand-mold的技術鑄造，100% Made In Japan。門把已率先用在康樂園項目，今年亦會陸續在其他新項目出現。

今次拜訪，我終於有機會和社長立野 純三先生見面交談。眼前的社長是位揸林寶堅尼的70歲長輩，西裝革履，彬彬有禮。聽說他今年受勳的晚宴上，致辭嘉賓正是安藤 忠雄。而在日本建築師藤本 壯介未成名前，立野先生已十分支持他的創作。2025年即將由藤本主理的世博，UNION亦是重要一員。社長告訴我，2023年將會把我設計的《Bamboo》系列納入Global Catalogue，正式向全球銷售，亦希望見到香港設計師的門把可以多用到香港的大型項目之中。

我們常和JBMA笑說「UNION is everywhere」，皆因日本最頂級的酒店、辦公室、公共設施，甚至公園的洗手間，你都會見到UNION門鎖的蹤影，是真正的國民品牌。在香港，Rosewood Hotel亦用上UNION的產品。能夠和這個日本舉足輕重的品牌合作，絕對是我的榮幸。我們正研究將Bamboo系列繼續延伸至其他家品，希望很快會有好消息分享。

年初亦受到日本建築雜誌CONFORT的邀請，分享日本的建材可以怎樣應用到香港市場，當中用了幾個品牌做例子，而這次大阪之行正好與提到的品牌代表見面。除了UNION，還有瓷磚經銷商Harata Tiles、剛與Supreme合作訂造燈飾的Yahiro、障子製造商Kitote、日本組子工房Souigikou、實木門製造商Woodworks和牆紙公司Sangetsu。

這次和日本公司會面，他們不約而同地提到因為看見日本經濟有下滑的跡象，恐怕未來不能單靠國內的生意支撐，所以想尋求擴展國外市場的機會。

作為室內設計師，我一直覺得日本的建材備受低估，選擇中高價的材料時，客人比較容易想起歐美品牌。但其實日本製的材料價格非常相宜，而且款式亦貼近亞洲人的喜好，所以仍有很多發展空間。Hintegro和這幾個品牌希望帶動到這個新想法，正在預備合作推出一些由Hintegro設計，日本製造的獨家款式或企劃，為香港人介紹更多選擇。