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21/03/2023

辦公室和商店都在追求「家的感覺」！如何結合用家體驗和室內設計？

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  • 陳丞軒

    陳丞軒

    陳丞軒生於八十年代，土生土長的設計師。在香港讀設計在香港做設計，在香港教設計。

    現為Hintegro Design的掌舵，同時在母校香港理工大學設計系任教。致力用設計作手段助學生開眼界，用設計作媒體為人帶來正面影響。

    寫設計

    逢周二更新

　　近年設計商店或辦公室時，客人都會告訴我們想要多一點「體驗 Experience」。對於商店來說，當然想客人能夠更了解產品，一個舒適和自在的購物過程，可讓客人消費的同時，記住在實體店的購物體驗。對於辦公室用家來說，因應新世代的需要，同事會期望辦公室的氣氛輕鬆一點，設計上可能要更像一個家，促進同事之間的交流。究竟這種體驗可以怎樣在室內設計上演繹出來呢？

 

#1 Atsuro Tayama又一城分店

 

 

　　例如在我們為日本品牌Atsuro Tayama設計又一城分店的時候，將試身室外面當成一個客廳去構思，放上一張梳化和座枱燈，立即將平日感覺孤獨無趣的等候區，變成一個客人可以享受休息的位置。一方面像一個VIP Lounge般招待客人，另一方面同行的朋友或伴侶亦都能夠參與其中，是一種體驗上的提升。

 

 

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