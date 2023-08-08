Open Pantry的二三事：如何透過設計，讓廚房這個小空間製作的不僅是美味，而是人情味？

在住宅不同的空間中，我認為最「人」的部份，廚房必定數一數二。因為我們相信對廚房設計有要求的人，對於下廚亦有一定的追求，所以廚房這個小小的空間，往往就是反映個人喜好與性格的最佳寫照。而open pantry 主理的除了是味道，還能為美食添加一份人情味。接下來，我們將與大家分享不同 open pantry 的二三事。

男人的浪漫廚房

開放式廚房分享的除了佳餚，亦可是美酒。就像我們客人，他是一位單身貴族，他喜歡入廚，亦喜歡品酒，而且甚具生活品味，對音響設備亦相當有要求。所以我們在規劃空間時，都一致認同採用studio flat 的設計：客廳、寢室和廚房三個空間連成一線，讓他在居室的任何角落，都可欣賞到電影和聽到音樂，讓起居空間更無拘無束。

他閒時都喜歡招呼好友，在家一邊下廚、一邊聊天，聊得興起時，更愛小酌兩杯，因此我們為他設計吧枱時，特別在餐桌上設置了一個木吊架，讓他展示他的威士忌珍藏。吊架以冷扎鋼 cold-rolled steel 和榆木製成，深邃的用色，帶出型格、剛陽的味道。我們亦將起居室的深邃用色應用於廚房，沉穩的灰黑調子櫃門，與牆上的白色瓷磚，間劃上同是灰黑色的掃口粉，型格調子與起居室互相呼應。

千禧世代的城市後花園

另一個 open pantry 特集的主角，是一對年輕夫婦，任職高級行政人員的他們平日工作忙碌，所以希望回家便可享受如渡假般的感覺，因此捨棄市區的居所，選擇搬到康樂園的新居。在構思廚房時，我們既要著重空間的靈活度，更要配合全屋悠閒的渡假感覺，所以我們採用了半開放式的廚房設計，以趟摺門分隔廚房和飯廳，當摺門全打開時，兩個空間的界線變得模糊，裏裏外外的互動亦更流暢。另外，面向花園的一面牆身亦開了一扇窗，讓主人家在廚房都可與飯廳和花園的朋友互動，亦可享受無拘無束的自由氣息、微風和陽光。

女強人媽媽的 Co-dining 溫暖空間

當AI 大行其道的時代，滿肚學識都隨時被AI 取代的時候，人與人之間的關係便更來得珍貴。記得數年前的一個項目，女戶主是一位日本混血兒、事業如日中天的女強人，但她回到家卻是一位傳統的日本女性，十分珍惜和家人、孩子共聚天倫的時間，因此讓我們萌生 co-dining space 的概念。

所謂co-dining 的概念，就是透過開放式廚房，與飯廳、工作間以至客廳連結，U形設計的開放式廚房連接著靠牆而處的書桌，繼而是窗邊的半腰書櫃，而飯廳則設於廚房旁邊，目的除了讓女主人在廚房做飯的時候可與家人互動，和欣賞窗外香港公園的景色，更重要的是讓她邊下廚，邊照顧在旁邊溫習／玩耍／畫畫的孩子，與他聊聊那天發生的趣事。

很喜歡和客人成為朋友的感覺，透過傾偈和相處，讓我們更明白他們的需要，每一個開放式廚房都盛載著我們設計師的心思，期望戶主能夠在這空間與家人好好聯繫、擁抱喜歡的生活品味，還有享受他們嚮往的日光空間。