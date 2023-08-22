從原始、質樸到復古，4種充滿手工質感的物料，為居室帶來自然的觸感之美！

在簡約的空間加入不同質感與圖案的物料，比起一般的貼牆紙、花線特色牆，除了可為家居設計增加質感之餘，更為居室帶來個人化的細節。為客人做室內設計時，我偏愛一些手工質感的物料，今次就和大家這裏分享一些我曾經用過的手工物料，大家可因個人家居風格參考使用。

無心插柳之美：名栗

其中一種我為之著迷的傳統工藝，就是「名栗」Naguri，它是一種日本碩果僅存的傳統工藝，以前的木工運送原木時，為了防止木材被蟲蛀，便削去表面的裂痕，因而形成獨特的圖案。令人不得不佩服的是，無心插柳的做法卻被別具慧眼的日本職人「發揚光大」，他們以巧手將本來不規則的刮痕，變身成饒富規律的圖案，後來更廣泛應用於裝飾日本房屋的門廊、欄柵和壁板之上。

而應用於現代的室內設計，我喜歡將名栗用於裝飾櫃子和牆壁上；部份項目我更特意將之設置在半腰牆身位置，除了裝飾亦可避免日常碰花撞凹牆壁。溫潤的木材加入巧手雕琢的名栗，能為居室加添一份質樸而細膩的人情味，讓人暖在心頭。

優雅復古質感：卵石牆

另一種手工物料是卵石牆（pebble dashing），又稱洗石米，這素材讓我特別懷緬那個著重手工的 good old days……早於 1920年代，英國建築師便於建築物外牆或地面開始應用，由於其質感獨特，且饒富原始、自然的氣息，因此及後更被廣泛應用到室內。我們身邊其實不乏用上卵石牆的例子，近的有香港的舊式公園、中環 IFC 的 CELINE 分店，遠的有東京的 Mid Town、意大利的 Neighborhood Park等。

而這個位於港島半山的家，我們便在飯廳與廚房連接的牆身，鋪上了洗米石。製作方法是將卵石與水泥或專用的接合劑拌勻，然後塗抹在牆壁或地面上，然後邊沖水邊用刷子洗擦，讓卵石露出原貌。由於過程牽涉多個工序，且全人手製作，因此即使是我們經驗豐富的師傅，都花了3至4天才能完成。其細密而豐富的觸感，讓居室散發淡淡的復古味道。

永恒的平安祝福：青海波

不同的紋理之中，「青海波」Seigaiha 紋最讓人想起日本文化，其相互交錯、延綿不斷的水波紋路，正好代表日本島國的大海文化，當中蘊含着永恆、吉祥以及「永遠平安」的寓意。剛巧我們這位客人對日本文化情有獨鍾，因此我們提議利用海波紋裝飾主人房牆身。

記得在施工當日，我們設計師更特意留在現場跟進，因為其波紋的幅度和高度都有考究，最後出來的效果我們都很滿意，這不得不歸功於師傅和同事對細節的一絲不苟！在燈光的襯托下，令海波紋起伏有致，為空間營造平靜的氣氛。另外，我們亦為客人找來青海波圖案的牆紙 Lucky O’s，它由木皮飾面製成在光線之下，自然的木紋更活靈活現。

實用而紋理多變：珪藻土

說到物料，在潮濕炎熱的香港不得不提珪藻土 Diatomite，珪藻土是一種由矽藻沉積而成的天然物料，由於其表面佈滿仿紹海綿般的微細小孔，能吸收空氣中的濕氣，因此具有除濕防霉的功能。珪藻土的色調以灰色、淡黃、土系等自然色系為主，其可塑性強，配搭不同刷子，便可營造出多種質感。我喜歡於居室不同空間使用珪藻土，例如客廳、飯廳、睡房、廁所都十分適合；而在咖啡店我則會以質感獨特的珪藻土拼湊如黃銅等物料，綴以剔透的玻璃壁燈，令紋理更突出。