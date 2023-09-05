《文化對談——設計 x 咖啡》：文化和設計就該腳踏實地，貼近生活

這幾年， 我們設計了不少咖啡店，如Craft Coffee and Roaster、最早第一代的Interval 、Cupping Room (APM) 、Fikafabriken，以及新開張、由DJ阿正創辦的「咖啡呀唔該」，從設計師角度出發，見證了連鎖咖啡店和小店的興衰。面對租金問題，放於咖啡店設計的預算往往排到較後，而香港的咖啡店室內設計，很多時都跌入「跟風」的陷阱，甚麼日系、韓風、文青風等，導致咖啡店的設計就像倒模一樣。究竟香港咖啡店現在遇到甚麼情況？

八月初，我們的Creative Communue 辦了第三場「設計x 咖啡」文化講座，請來三位份量十足的咖啡界influencers ：Coffee Daily 的Sophie 、fov 的Helen和Coffee Now Today 的Day，同大家談談以上種種現象。今次講座選址在中環威靈頓街的Bottle Shop李德記 Leeder Quay。既是中立的考慮，亦是因為品啡和品酒同是味覺同生活品味上的追求。

先說說這三位講者，他們三人與咖啡都各有各淵源。Sophie 是FB/ IG Page「咖啡日常」的聯合創辦人。認識 Sophie，是源於當年設計中環威靈頓街第一代的Interval Coffee Bar。雖然Sophie不是一位咖啡師，但追看她的post就會知道，發掘茶、啡、酒和美食就是她的日常。她亦擔任世界咖啡師大賽和香港咖啡調酒大賽的評審、參與咖啡和茶相關的工作。

相信開cafe 的朋友都有聽過 fov 這個 instagram page，而經營這個 page 的，正是第二位講者 Helen。本身是一位建築師的Helen，由初時隨意分享咖啡和美食照片，到慢慢融入建築、設計的視角，以及旅遊、生活品味的內容，漸漸建立起一套屬於f.o.v的獨特美學，吸引11萬以上 followers。

Day是切切實實的咖啡控，由讀書時代在加拿大蒲咖啡店，回流香港之後考取十多個不同國家的精品咖啡協會證書，再成為咖啡師導師、考官、導師，亦做過barista和營運咖啡相關的生意，創立Lifestyle product品牌 Coffee Now Today，他認為「做咖啡的model 都要創新，才可以走得更遠」。

落重本設計是否對咖啡店一定有好處呢？大家都承認香港的租金和人工，已佔去大部份成本，加上租約的未知數，對於初創的咖啡店來說，室內設計的投資就不是最優先的考慮。若有資源的話，室內設計當然是加持，尤其如果合適的設計能夠帶出品牌個性，吸引到志同道合的顧客，形成community，就是sustain到營運的其中一個方向。

我則認為設計師做好了設計和裝修之後，亦要靠主理人對店面的要求，大至清潔衛生、小至擺設（豐儉由人）的配搭，才能maximize到設計帶來的好處。無論有否設計，三位都認同「咖啡店有個性和好的團隊很重要」，好咖啡很多人都沖到，但能夠讓人記住的，往往是人與人之間的交流和感情。

香港的咖啡店是bubble嗎？未必，反而可以說是一個文化進程，因為每個人開店的目標都不一。有新有舊的店，就如一顆顆咖啡豆在城市中流動，讓更多人嘗試或研究咖啡品味，百花齊放，不就是推動咖啡文化的一種嗎？

當天席上的觀眾有咖啡店主理人 AP Kim和The Third Gary，有周圍記錄飲啡旅途的朋友、設計師……其中一位，是17歲的 Audrey，她一頭short bob髮型、手捧著三島由紀夫的書，告訴我們她愛四處去找咖啡店看書做嘢，夢想是開一間選物店「我的喜好很冷門，有時我會覺得孤獨。不過今日好開心，明白一杯幾十蚊的咖啡背後，其實有很多考量和成本……」這是一個很感動的feedback，我們叫她要繼續探索和感受世界。

我們以文化對談作始，目的並非要為一些主題下定論，更是想為每個討論引發更多切割面去交流。文化和設計該是如此腳踏實地，貼近生活。