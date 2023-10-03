黃正宜阿正的Cafe：「咖啡呀唔該」！充滿能量與快樂DNA，向色彩繽紛的80s致敬

坐落於西營盤的Cafe：充滿能量的「咖啡呀唔該」，向色彩繽紛的 80s 致敬

「咖啡呀唔該」是我們設計的第五間 café，她亦是西營盤第二街新進駐的鄰居。從品牌故事說起……鮮艷的橙色主調與鬼馬的「流鼻涕」壁畫，令咖啡店在第二街一隅，更加搶眼。聽本身是咖啡師的阿正說，在疫情前咖啡品牌設計已經有這樣的設定，而且還在網上售賣咖啡豆和掛耳包，反應還很不錯呢！

記得第一次開會時，她說：「我希望間 cafe 代表到我。」因此在構思咖啡店設計時，我們決定將橙色和鬼馬公仔作為標記，讓快樂、充滿力量的感覺，透過店面設計傳遞給客人，同時讓阿正的DNA 充斥整間店，讓途人一看便知道是阿正的店。「你看流著鼻涕的公仔，是因為早上未飲咖啡、沒精打彩，要來買杯咖啡醒一醒神，所以店名索性叫做『咖啡呀唔該』。」阿正雀躍地解釋道。

這個裏裏外外都很「阿正」的店子，並不流於表面，除了阿正本身是懂得和熱愛咖啡的咖啡師，她亦識拉花和店舖營運，加上她擁有拉花冠軍、專業炒豆師和品牌設計的強大團隊，都讓整個企劃更加一絲不苟。負責這個項目，讓我想起上一次咖啡店項目 CRAFT Coffee，同樣是與店主／咖啡師和品牌設計師惺惺相惜，繼而成就出我們都很滿意的作品。

玩味設計拼湊80s 復古風

阿正本身是受歡迎的電台 DJ， 因為《膠戰》讓她被更多人認識、更入屋，從遊戲節目令她的好玩、過癮的個性更突出，所以我們在設計時，也加入了極具玩味的塑膠物料。牆身則由飾有木邊的防火膠板組成，加上由角鐵砌成的層架、圓呼呼的木製餐枱，還有橙白相間的紙皮石凳子，滿有八十年代的復古風就此成形。阿正更特地訂製了橙色的意大利老牌 La Marzocco 咖啡機，用以配合橙色和復古味道的主題。

「咖啡呀唔該」的室內設計，某程度上是對 80年代的港式快餐店致敬，阿正和我分別是90 後和80後，因為她選了極具 vintage 感的橙色作 brand colour，所以我們索性把咖啡店的設計主題設定在70、80年代的港式快餐店，採用包木邊的防火膠板、角鐵、紙皮石等承載不少香港人的集體回憶的元素。

手繪「流鼻涕」壁畫 總動員熱血企劃

咖啡店的另一個焦點，必定落在牆上的一大幅 graffti 壁畫之上，一個個白底黑線條的「流鼻涕」公仔，為了塑造這幅壁畫，我們決定捨易取難，逐筆逐筆仔細地將黑白線條勾勒出來。我們總動員了公司的設計師同事，連日來親手繪畫，就連 admin同事和食肆牌照顧問的小朋友都有過來幫手。經過多天的努力，結果出來的效果大家都十分滿意，充滿玩味的壁畫，立即成為店舖的焦點所在。

店內外連成一線 融入第二街

店鋪門前是半開放式的閒座空間，這裏的窗戶可打開，讓室內外得以互動，座椅則鋪設橙色、白色紙皮石，圓角的邊圓，讓人聯想到八、九十年代的公園座椅設計。閒座角落雖然被劃分開來，卻與室內有著一定的連繫。從牆上的「流鼻涕」壁畫，到橙白色長凳都是室內的延伸；繼而是地面鋪砌的灰色地磚，又彷彿與街外的行人路連成一線，室內、室外的重疊與伸延，正是我們所希望的，把街道上的行人與焦點帶入店內。

「咖啡呀唔該」是我們在西營盤設計的第三間鋪，而我們的選物店 HINT. 在第二街已是第二個年頭，看著旁邊由精品咖啡店 Silver Lining，變成「咖啡呀唔該」，對面的著名素食餐廳Good Good，變成人氣蛋糕店 Hemma ，繼而是西貢名物乳酪店「小滿定律」進駐，都讓這條街形成了有趣而熱鬧的生態環境，不同店鋪各有個性之餘，又互惠共生，獨特而富人情味的社區文化由此而生。

咖啡呀唔該 Ah Jeng’s Coffee Club

營業時間：Mon - Fri 8am - 6pm | Sat - Sun 9am - 6pm

地址：西營盤第二街1號東祥大廈地下B舖



