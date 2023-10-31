室內設計貼士：5大準則教你如何選擇布料，打造出高質感氛圍！

從事設計多年，明白到室內設計的關鍵，除了空間規劃之外，物料選擇也大大影響到設計的效果。在眾多物料之中，以布料的選擇最為「親民」，即使你不是設計師，亦不打算大肆裝修，也可以挑選心水的布料佈置一番。可是布料的質料和款式千變萬化，難免令人不知從何入手。最近，我和同事參與了著名丹麥布料品牌 Kvadrat 的 product training，親身了解到一些揀布的貼士，正好與大家分享一下。

布料的顏色、質料喜好可以是很個人的，但是其質料的標準卻經過國際認證，可以作為選布的參考，我們可以從以下幾方面入手：

耐磨度 （Abrasion）

我們常用的家具如梳化、窗簾等，因應使用程度，會衍生出不同程度的磨擦；另外一般家庭使用，與酒店、辦公室等人流較高的商業或公共空間比較，家居使用的耐磨度要求相對較低。而用於耐磨度的國際認可測試，則有 Martindale 和 Ｗyzenbeek 兩種，前者用於歐洲和其他國家，而後者則用於美國。所謂耐磨度測試，是利用機器在布料上磨擦，直至布料出現損耗如起毛粒、掉線、磨損、破洞等，以較廣泛採用的 Martindale 的標準來說，則由10,000 至 45,000次磨擦不等。總括來說，家用的布料達到10,000 至 15,000次耐磨度已很理想，而辦公室和公共交通工具，則由 25,000 至 45,000次磨擦。

耐光性（Lightfastness）

受到陽光或燈光的紫外線影響，顏色布料或會出現褪色的問題，而耐光性的測試，則是利用模仿日光的光線照射布料，從而測試出布料經日光照射多久而出現褐色。這項測試的標準由 1-8 分不等，1分為最差，8分表現最佳，以一般家用來說，達到 5分屬於表現中等至不錯。另外亦需留意使用的位置，如靠近窗邊、居室面向西面，或者受射燈直接照射的話，則應選擇耐光性達 6-7分的布料。

我曾為 Fritz Hansen x Colourliving 設計 Showroom，陳列室除了陳列品牌的經典設計之外，亦選擇不同布料，為經典椅子賦予新形象，其中亦有用到丹麥品牌 Kvadrat 的布料。

遮光度（Light Filtering）

說到耐光性，令人不期然想到遮光窗簾，而應用於客廳、睡房、影音室等不同空間，所需要的遮光程度亦有所不同。遮光窗簾分有部份遮光（dim out）至全遮光 （blackout）不等，其遮光程度一般取決於布料的種類以及編織方法，還有在布料後面加上裏布，都可以增加其遮光度。Dim out 窗簾一般有 60 至 90%的阻隔光線的程度選擇，而 blackout 窗簾的遮光度則是 100%，系數愈高遮光程度相對較高，用家可因應不同需要選擇。

吸音程度（Sound Absorption）

選擇布料時，很多人都會忽略了吸音程度，試想像如果房內所用的都是石材、瓷磚、木材等「彈聲」的物料，物料未能把雜聲音吸掉，人多時便會出現聲音回彈、嘈雜的問題。而布料除了有阻隔聲音外洩的用途，亦可吸掉雜音，令環境變得寧靜，特別是書房、影音室甚或睡房等的空間，便需要吸音效能較佳的物料。除了專業用的吸音棉之外，布料、地毯等都有一定的吸音功能。而較常用於測試吸音效能的標準則是 EN ISO 354，應用於布料則分有平放 (flat) 和皺摺 (fold) 兩個標準，一般如伸展平放例如梳化、布面 panel 等，較理想的指數是70%；若是皺摺的情況，如窗簾等，則可達 90%的吸音程度。

環保認證（Certification）

在室內設計時，我們現在都特別關心所用的物料是否合乎環保標準，當中尤其以油漆、家具等會否釋放出揮發性有機化合物（VOC）。然而布料製造時牽涉多重繁複的工序，當中所用的科學物料，都會影響到其環保程度，如果布料獲得 EU Ecolabel, EPD, Greenguard 等高標準的專業認證的話，則確保布料 VOC 釋出程度較低，而且在生產時對環境造成最低的損害，我們在選擇布料時可多加留意。