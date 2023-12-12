寵物美容店：以溫暖、貼心的設計，實現「人寵共融」的理念

我雖沒養寵物，但因為剛入行時，老闆會帶他的狗狗返工，小毛孩活潑、親人，冬天時更會跳上我的大腿陪我畫圖；當我被老闆訓話時，體貼的小狗又會走來逗我開心……這些愉快的時光，令我一直想為寵物有關的項目設計。直到我遇上 PS Group 的創辦人 Lisa ，他們在又一城開設第二間 PRIVATE i PETS 寵物美容店，讓我有機會為寵物主人和小毛孩，設計一個「人寵共融」的空間。

「屋簷下」設計 散發低調溫暖感

與 iPet 銅鑼灣第一分店的黑色冷酷相比，新店多了一份明亮、溫暖的感覺，從店鋪櫥窗的透視 LED 屏幕，播放著狗狗開心游泳的片段，以及全店以淺色橡木為背景的設計，已預示著這是一個主人和寵物都可樂在其中的空間。貼心處從店鋪的選址位置開始，寵物美容店位處商場停泊處入口旁，方便主人下車便可進入直接寵物店。繼而是為寵物細心設計的空間規劃，二千多呎的店鋪分為寵物用品、寵物美容以及寵物泳池三部份。仔細看店面由一度斜形屋頂連貫，「屋簷下」包含了接待處、零售區域、寵物美容室、冷凍寵物食品櫃幾個部份，設計簡約，卻 subtle 地散發著「同一屋簷下」的溫暖感。

循環式佈局 流暢而不忘安全性

設計與寵物有關的店舖時，我們會特別重視環境的安全。以 PRIVATE i PETS 店為例，店鋪以循環式設計，環形通道貫穿寵物美容室、泳池、沖身區幾個區域，整個SPA 流程可以在裏面完成。而接待處旁邊是寵物美容室，透過玻璃間屏的設計，主人可以看到心愛毛孩美容時的情況；接待處的左邊則是寵物泳池，不同區域緊扣的設計，貼心而周詳。另外，為了防止寵物走失，我們特別在接待處和美容室兩邊都設有玻璃門，以確保寵物安全，讓主人可放下寵物享受 SPA，自己可安心、自在地購物。

寵物美容室：明亮、整潔扮靚空間

從玻璃窗往內望，寵物美容室內整齊排列著一張張寵物枱，枱上一隻隻可愛的毛孩，乖乖地讓寵物美容師為牠們扮靚靚，場面可愛而有趣。我們特意在店內用上淺色、自然的風格，物料則是方便清潔的塑材，讓空間可時刻保持衛生整潔。特別一提的是，美容室用的是白光 LED 燈，加上均勻的光線分佈，令整個美容過程更一目了然。

寵物泳池：人寵共享快樂時光

寵物店內的另一焦點，就是讓主人可陪伴毛孩做運動和放鬆的寵物泳池，在商場店鋪內設置泳池可說十分嶄新的構思，我們需要經過專業而認真的測試，確保承重和去水等問題都合符標準。蔚藍色的泳池座落在店鋪的左邊，泳池除了是寵物的玩樂空間，更可讓主人下水陪伴愛寵，一同享受快樂時光。泳池區還設有淋浴/沖身的設備，主人和寵物下水前或游泳後都可使用。

為寵物設計空間是快樂的，為了這個項目我特地搜集了大量有關寵物空間的資料，為的就是讓毛孩和主人都可在這裏享受快樂、輕鬆的時光。就在拍攝當日，一隻白色小狗站在寵物枱上自在地讓美容師為牠剪毛，更不忘擺甫士讓我拍照，看到牠快樂和享受的笑臉，我便感到滿足了。