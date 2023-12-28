室內設計與心理學：一種互相影響的微妙關係，在實用以外滿足情感上的追求

室內設計和心理學，好像是兩個風馬牛不相及的範疇，但細心研究便會發現兩者其實互有關聯，設計會影響人的心情，而適當的設計可幫助我們達至平和的情緒。早前我們便舉辦了一場關於心理學與設計的講座，講座請到兒童心理學家 Dr. Hennis Tse 與我們對談。話說我和Hennis 相識於為他設計家居，及後又為他設計兩間兒童評估及治療中心，從此便成為十年的朋友了。

設計從了解開始……

Hennis 回憶道：「記得與 Keith 初次會面，他沒有像一般設計師把我當成客人，反而是透過傾偈去了解我的個性、生活習慣，過程感覺輕鬆、愉快，就像剛認識的朋友開懷聊天一樣。」我總覺得室內設計與心理學有點相似，與客人會面時，我喜歡透徹了解他們的細節，包括他們的工作、興趣、家人的生活習慣……有時問題會很深入，例如兩夫婦哪個睡左邊、哪個睡右邊等等，因為愈問得仔細，設計便愈準確，愈能夠無縫配合他們的生活細節。客人最初或許不太願意透露太多，但只要破冰之後，他們便願意和我敞開心扉。

盛載情感的設計

就像 Hennis 的家，他和太太和兩個兒子從加拿大回流香港，「我們十年前回流香港是為了照顧香港的家人，但我亦希望顧及太太和孩子對加拿大的思念，所以我和 Keith 商量過後，便在新居設計一個火爐，藉以將加拿大的情感與香港的家連繫。雖然香港的家沒有煙囪，不能裝真火爐，但這個假火爐卻盛載著我們一家人獨特的情感。」Hennis 滿意的說。我常認為室內設計除了講求實用之外，較進一步若能滿足客人情感上的追求，便來得更有意義。這十年的每個聖誕節，謝太總風雨不改地傳來火爐旁佈置聖誕樹的照片，這些窩心的記掛，就是我鍾情室內設計、特別是住宅設計的原因；細心一想，其實這與心理學上的理論亦不謀而合。

柔和氣氛 營造安全感

設計住宅之後，就是 Hennis 的兩間兒童評估及治療中心，對於中心的設計 Hennis有著清晰的想法，「因為有些 patients 可能會比較 emotional，而家長或會帶著緊張的情緒來求助，所以我希望中心不像辦公室或者醫院，最好是氣氛輕鬆，讓家長和小朋友都不會感到有壓力，可舒服地表達和分享感受 。」因此我們以柔和而明亮的設計作為背景，淺色橡木、pastel 的用色，還有流動的線條，予人放鬆、舒服的感覺。另外，每間房的門上都開有一扇小窗，讓心理學家可留意到小朋友在房內的情況，確保小朋友的安全。

在基本的氣氛之外，我們又在不同功能的房間裝設特別的設施，例如一些房間內設有恍如「樹窿」的裝置，讓有特別需要的小朋友，有一個充滿安全感的空間，可以躲進去平伏情緒。而我之所以有這個構思，是因為我本身鍾意駕車，在這個完全自我的小小空間之中，我可以聽著喜歡的音樂，享受寧靜的瞬間，而不會被外在的人或事打擾，讓我可以放空一天緊張的思緒，而這個「樹窿」的設計就是這樣引申出來。

我們常認為室內設計是指特定某一個靜止的空間，而其實這個「空間」也可是移動的，甚至是與外在的空間有聯繫，內在、外在的設計與環境，都有著密切的關係，人在室內往往會被窗外的事物所影響，往往我們未必會察覺到。這亦引申到一些看似遙不可及的理論，例如設計和心理學，都與我們的生活息息相關的，其實在日常生活中「冇嘢唔關設計事，冇嘢唔關心理學事。」