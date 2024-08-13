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13/08/2024

輕鬆佈置小廚房：6個實用設計及收納提案，打造一個乾淨而雅緻的下廚空間

#廚房設計 #廚房 #設計 #廚房收納 #室內設計 #Home Idea
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  • 陳丞軒 Keith Chan

    陳丞軒 Keith Chan

    生於八十年代，土生土長的室內設計師。在香港讀設計，在香港做設計，在香港教設計。

    現為Hintegro Design 和 HINT. 選物店的主理人。以設計作為橋樑，助學生多角度看世界；以設計作為語言，讓人發掘隱藏於生活中的美學。

    寫設計

    逢周二更新

　　在全屋之中，我認為廚房是最溫暖而且充滿歡樂的地方，廚房不僅是讓主人家大顯身手的舞台，也是和家人朋友共聚的空間，聊聊這道菜的配料，甚或下次聚會的菜單……一邊煮一邊聊，是一件多麼快樂的事情。既然廚房身兼招呼朋友的重任，佈置當然不可以馬虎，你可能會說家中廚房小，可以怎樣佈置？所以我們歸納出 6個佈置小廚房技巧，跟著做，即使蚊型廚房都可變身成「見得人」的雅緻下廚空間！

 

 

1/ 小廚房顏色：勿超過 2至3個主題色

 

Hintegro: Kowloon Penthouse

 

　　不僅是廚房，在設計或佈置任何空間時，都應謹記主色調不應超過 2至3個顏色，因為食材、食物包裝本身已經包含多種色彩，如果廚房環境都五顏六色的話，便會令空間變得雜亂無章。所以不論挑選廚櫃門門板、瓷磚、枱面石時，統一的色調都是讓廚房空間更整齊俐落的不二法則。

 

 

2/ 善用收納工具、整理繁瑣雜亂

 

　　試想像如果廚房枱面堆滿食材、雜物，再漂亮的裝飾、擺設都會被埋沒。如果想為廚房增添精緻感，整齊的廚房收納必定是先決條件。經過斷捨離之後，我們可以為廚櫃、抽屜添置一些收納工具，這樣既可將雜物收納整齊，亦可善用櫃內空間，那麼廚房空間自然更清潔整齊。

 

善用工具收納廚房雜物，為工作枱面騰出更多空間。(網上圖片)

 

3/ 向牆身發展

 

　　廚具、雜物除放入廚櫃之外，我們亦可善用牆身的空間，添置一些漂亮的多層置物架、掛鈎等廚房收納工具，便可將小型廚具、調味料等擺放整齊，尤其一字型廚房，即時為小廚房枱面騰出更多空間。

 

Hintegro: Tung Chung

 

下一頁：更多廚房設計貼士

 

轉載自: hintegro

 

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