23/04/2019

Elephant in room：用心說出真相，還是選擇視而不見？

#Reading #大象席地而坐 #房間裡的大象 #伊維塔‧澤魯巴維爾 #李怡
  • 李怡

    李怡

    1936年生，1956年開始寫作及編輯生涯，至今逾50年，任《七十年代》（後改名《九十年代》）總編輯28年。50多年來不間斷地在報刊寫小品文和政論，編輯和寫作均秉持忠於自己、質疑權貴、就事論事、不怕獨持異見的原則。近年有《細味人生100篇》《閱讀人生100篇》《感悟人生100篇》三本新書。

    一分鐘閱讀

　　幾個月前談過金馬獎獲最佳劇情獎的電影《大象席地而坐》，這部四小時的影片沒有任何大象的身影，也和大象無關，有的只是形形色色的人物對生活的絕望如陰雨綿綿。故事的最後發展是：幾名在社會中被壓榨到喘不過氣的人，坐火車去東北邊境的滿洲里要看一隻傳說席地而坐的大象，在路途中公車停在一處，眾人在空地踢毽子，劇終。

 

　　為甚麼用大象來比喻一件看不到的東西，或渺茫的希望呢？可能是源於英文的「房間裡的大象」的常用語。

 

　　Elephant in the room 是英文「顯而易見」的意思。寓意像房間有一隻大象那麼明顯的事情，卻被所有人裝作看不見，不說穿，不討論。這種集體的沉默最耳熟能詳的就是安徒生童話《皇帝的新衣》，眾目睽睽下的真相只有一個孩子敢說出來。為甚麼是孩子？因為他未知世故。

 

（網絡圖片）

 

　　美國作家、社會學教授伊維塔‧澤魯巴維爾（Eviatar Zerubavel）寫過一本書，書名就叫《房間裡的大象》（The Elephant in the Room），剖析人們私密生活和社會生活中，對於某些顯而易見的事實，集體保持沉默的社會現象。2013年重慶大學出版社翻譯出版了中文版，中國海歸學者劉瑜為這本書中文版寫的序，幾年來一直在大陸網頁廣傳。

 

　　《房間裡的大象》是一本非常有意義的書，因為現實生活中，確實有許多如房間裡的大象那樣巨大、因而不可能被忽視的真相，卻由於眾人因為害怕或難堪而刻意回避，故意裝作看不到，詐作不知，刻意不提。澤魯巴維爾分析這種集體沉默的成因，和探討打破沉默的可能和方式。

 

「一分鐘閱讀」推介書籍

 

 

《房間裡的大象》

作者：伊維塔‧澤魯巴維爾

由 重慶大學出版社 出版

 

本文摘自香港電台第一台 (FM92.6-94.4) 李怡主持的《一分鐘閱讀》。該節目逢周一至周五播出，並存載於港台網站(rthk.hk)。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

