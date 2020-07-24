《瓶中的生命》：尋找隱世英雄——伊蕾娜，把她拯救猶太孩子的故事帶回世界

戰後，伊蕾娜54年來過著普通人的生活，從未對人講起救孩子的事。

直至1999年，這位波蘭護士的感人歷史，才在四個中學生的苦苦追尋下，將塵封往事帶回全世界。

四名學生憑藉這故事，獲得那一屆歷史主題競賽全國冠軍。她們又編成話劇《藏在廣口瓶的生命》演出，從堪薩斯州，到紐約、到北美各城市……

她們把演出收入放進一個瓶子，準備賺夠路費去波蘭看望伊蕾娜嫲嫲。

一位富商聽了這故事後深受感動，決定資助她們去波蘭。2001年她們飛到華沙與她們的英雄相見。

當時年邁的老人住在一家養老院，坐輪椅，行動不便，但見到孩子們卻異常激動，久久地抱著她們不放。

這次跨越時空的偉大會面，也被世界媒體廣泛報道，伊蕾娜老人的塵封故事，傳遍全世界。跟著拍了電影，出了書。波蘭總統到養老院去看她。2003年，她被授予波蘭最高榮譽白鷹獎，她的形象被印在2009年波蘭的紀念銀幣上。2006年7月30日，96歲高齡的伊蕾娜在德國慕尼克接受榮譽勳章，出席儀式的許多人都是當年她營救的猶太兒童。

2008年5月12日，98歲的伊蕾娜·森德勒安靜地走完了一生。

臨終前她的一段話曾讓無數人為之動容：

「我從未將自己看成英雄，那些被救出來的猶太孩子，已經證明了我在世上的價值，但這並不是值得讚揚的理由。相反，我做得並不夠，也許我可以救更多的人，這一遺憾將伴隨我終生。」

今年，由華納出品，女神姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的歷史傳記影片《伊蕾娜·森德勒》將上映。

本文摘自香港電台第一台 (FM92.6-94.4) 李怡主持的《一分鐘閱讀》。該節目逢周一至周五播出，並存載於港台網站 (rthk.hk)。