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05/09/2022

《詩經》的無限遐想、《楚辭》的艷麗感人，詩中含蘊哲理，使人神往和深思！

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  • 李怡

    李怡

    1936年生，1956年開始寫作及編輯生涯，至今逾50年，任《七十年代》（後改名《九十年代》）總編輯28年。50多年來不間斷地在報刊寫小品文和政論，編輯和寫作均秉持忠於自己、質疑權貴、就事論事、不怕獨持異見的原則。近年有《細味人生100篇》《閱讀人生100篇》《感悟人生100篇》三本新書。

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　　我生平最喜愛的兩樣東西，一是西方的古典音樂，另一就是中國的古代詩歌。到了老年，讀中國古代詩歌仍然是我最大的閱讀樂趣。差不多隔兩三晚，就會在睡前翻看《唐詩三百首》及其他古代詩集。詩中含蘊哲理，使人神往和深思。

 

　　中國古代詩歌，對我的思想和寫作影響很大。但在主持「一分鐘閱讀」這個節目近二十年了，卻從來沒有談過。在接下來幾天，我就選幾首中國古代詩歌，談談其中的哲理吧。

 

　　中國最早有記載的詩歌，是《詩經》和《楚辭》，由於語言年代久遠，現代人若無註釋，不易了解和產生共鳴。但《詩經》中的「昔我往矣，楊柳依依，今我來思，雨雪霏霏」，會啟動你無限遐想；《楚辭》中的「秋蘭兮青青，綠葉兮紫莖；……悲莫悲兮生別離，樂莫樂兮新相知」，今天讀來仍然艷麗感人。

 

　　《楚辭》的主要作者是屈原，他的名篇《離騷》的一些句子，我一直記著並影響我的人生。

 

　　比如：「長太息以掩涕兮，哀民生之多艱」；「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」。

 

　　那份對百姓和故園的深情，對自己的信念和價值觀的堅執，深植在我腦海中，時刻提醒自己不能忘記。

 

　　《楚辭》是中國歷史上第一個有名字記載的詩人的作品。這之後，許多詩人湧現，詩作中的人生哲理，也往往使人一再回味。

 

本文摘自香港電台第一台 (FM92.6-94.4) 李怡主持的《一分鐘閱讀》。該節目逢周一至周五播出，並存載於港台網站 (rthk.hk)。

 

 

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