有錢有江湖地位的古董商去陸羽茶室地下喝早茶、嘆點心；無錢又無江湖地位如筆者般的古玩佬只能去華樂冰室飲杯凍檸茶，食個包填飽肚子。

幾天前路過嚤囉街，碰到一個行家，他一定要我陪他食早餐。我剛剛阮囊羞澀，有人請我食早餐，真是梁山好漢「及時雨」再世。

他說最近去拍賣會，想拍一支有修補、估值400,00-600,000元的「乾隆青花抱月瓶」，舉到一百三十多萬也買不到，最終由其他人以1,800,000元買走。後來有另外幾個行家告訴他，那支抱月瓶是高仿，卻故意將它砸爛少許，轉移視線，問我知不知道這回事。

十多二十年前我在上環永吉街誠利商場一個店家那裏，以十萬元買過一支「大清嘉慶年製」款青花賞瓶，拿回店舖之後找一個專門買賣清官窰器的行家跟眼，他說重量不對，太重，嚇得我連忙退貨。自此之後，我自認眼拙，對清朝青花器充滿戒心，能不買就不買。

晚清/民國 德化白瓷觀音立像

當造假者連器型、畫工、青花顏色、白釉、胎都可以仿到百份之一百，新進買家如何看得出是高仿？

以前的老行尊教睇「寳光」，是鑑定瓷器真假的一個不二法門，因為瓷胎經過高溫燒製後，會產生「火氣」，歷久不散。後來造假者知道破綻所在，研發出用葯水不停洗擦新出窰瓷器，消除「火氣」，但始終不能消除殆盡。最近十年八年造假者跟他們的幫兇又更上一層樓，所見的高仿瓷器已完全沒有「火氣」。至於「寳光」這樣的抽象東西，十九新進買家、炒家掌握不到，唯有做「水魚」。

我叫他們做「水魚」，他們可不服氣，反而嘲笑我是「窮鬼」、吃不到的葡萄是酸的。

跟「窮得只剩下錢」的人爭拗，智者不為。反正炒家們最需要的只是大拍賣行發出的收據，真是「一紙在手，世界通行」，他們才不理會在拍賣會買到的貨是真是假。

有這樣的一批盲毛炒家，當然會造就一些渾水摸魚的拍賣行。我冷眼旁觀，最近幾年的拍賣會充斥很多假貨，買家絕大部分額頭有個「盲」字、心口有個「勇」字、「窮得只剩下錢」的炒家。

元/明 哥窰葵形洗

清十八世紀 仿官釉小瓶

俗語說「假到七彩」的清朝青花賞瓶總是拍出，我百思不得其解，後來到處打聽，才恍然大悟。買家原來不是已有多支一模一樣的賞瓶存貨，就是在拍賣行以低價拍入一支贋品後，再買入多支一模一樣的高仿賞瓶，然後再一支一支地慢慢出貨。一張大拍賣行的收據用完可以再用，真是「老千計，狀元才」，不由我不佩服。

高仿永樂、宣德青花瓷器，自從古董界老鼠老胡被兩大拍賣行封殺之後，已消聲匿跡了一段長日子，最近幾年又見到它們在拍賣會出現。究竟是拍賣行看走眼，還是拍賣行趕這淌渾水、與賣假貨的老千同流合污，我心中自然有數。

假拍品充斥，只能解釋為競拍者水平低，拍賣行認為有機可乘？一尊晚清/民國的德化白瓷觀音立像，聚釉處泛綠，與德化白瓷普遍是米白色、米黃色大相徑庭，兼且火氣逼人，卻估值1,200,000元-1,800,000元，最終流拍，似乎是理所當然。

一件所謂元、明時代的「哥窰葵形洗」，估值200,000-300,000，最終以3,760,000拍出。為甚麼一定是元、明時代而不是明、清時代，甚至乎是晚清、民國時代?拍賣目錄介紹此器由貨主的祖輩於1920年代在上海購得，有收據有相證實此說嗎？二十年代沒有贋品？晚清、民國仿的算是真品還是舊仿？

另一件估值500,000元-700,000元，清十八世紀「仿官釉小瓶」卻流拍，這意味著甚麼?買家的眼睛是雪亮的，還是買家被拍賣行牽住鼻子走?

這些來源不清、穿鑿附會的拍品只是冰山一角。既然有那麼多盲毛炒家充斥每一個拍賣會，「博大霧」的拍品當然會愈來愈多。

新進玩家不懂得看真假，如何落場競拍？如果只是相信拍賣目錄所講的一切，真是要自求多福。