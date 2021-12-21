為藏品辦展覽，能為藏品鍍金、增添價值？

當一個收藏家收藏了相當數量的古董文物之後，難免心癢癢想為自己的藏品搞一埸展覽，一來可以將藏品公諸同好，二來可以為藏品鍍金，真是何樂而不為的事。

收藏真品的收藏家的心態大多數如是，收藏大假貨的國寶幫更加將搞展覽視為必然的動作。更有甚者，國寶幫還會請來一大幫文博系統的「專家」、收藏界的所謂名人為自家的大假貨背書、為展覽站台，目的當然是意圖欺瞞群眾，展品都是經過「專家」認可的古董文物，為將來將展品送拍鋪路。

為藏品搞展覽，從而為藏品鍍金、增值這一條「橋」，有時行得通，有時卻行不通，主要看展品的質素，是否真、稀、精，不在乎於展品有没有文博糸統的「專家」、收藏界的所謂名人認可，因為資訊發達，群眾的知識已大大提高、眼睛亦已變得雪亮！

無論如何，為藏品搞展覽、鍍金這一條「橋」是否管用，可證諸香港佳士得最近舉辦的一場宋瓷拍賣。

2021年12月3日，香港佳士得舉辦一場「淡掃蛾眉 – 頌德堂藏中國宋代瓷器」拍賣，共38件拍品，全數拍出，錄得24,731,250港元的進賬。貨主肯定笑逐顏開！

38件拍品，大部分曾於2012 年香港大學美術博物館舉辦的《大繁若簡 - 宋金元朝的單色釉瓷》展出。總體來說，我認為質素只是一般，不算頂級，但成交價卻是同類器物的市價的數倍，甚至超過十倍。

宋代瓷器最近幾十年來一直被收藏界忽視，主要原因是中國大陸的收藏家全力追捧明清官窯器。另一個原因是宋代瓷器在中國大陸禁止拍賣。由於轉手不易，收藏界對宋代瓷器一直都非常冷淡、頂級的宋代瓷器大部分因此流失海外。日本便是藏有不少頂級宋代瓷器的地方。

最近十年八年，由於明清官窯器已炒上天價，炒家炒無可炒，一部分炒家因此換碼，將資金投放於宋代瓷器市場，令到宋代瓷器的市場價格節節上升。香港佳士得「淡掃蛾眉 – 頌德堂藏中國宋代瓷器」拍賣已顯出端倪，因為大部分成交價並不正常，或者可以證明炒家已經殺入拍賣市場。

拍品編號2803 北宋青白瓷刻花纏枝蓮紋斗笠盌，成交價875,000港元

纏枝蓮紋這種花紋固然少見，但非絕無僅有，我經手賣出的起碼有兩隻，當年的賣出價只是數萬港元之譜。875,000港元的成交價，我認為比當今市價貴了不止四倍。

拍品編號2812宋青白瓷帶蓋梅瓶，成交價4,375,000港元

一支平平無奇、也不特别高大（高22.5公分）的素身帶蓋梅瓶竟然以4,375,000港元成交，除了因為它曾於1992年出現在《中國名陶展：中國陶磁2000年の精華》圖錄，以及於2012年香港大學美術博物館舉辦的《大繁若簡 - 宋金元朝的單色釉瓷》展出之外，我看不到其他因素，令到它以天價成交！我說天價，因為就算是刻花滿工大梅瓶，市價亦只是數百萬港元一支。這類素身梅瓶雖不常見，但也不罕見，4,375,000港元的成交價，我相信完全拜兩次展覽所賜。

拍品編號2814北宋鈞窯天青釉大盤，成交價1,187,500港元

這類不帶紫紅斑的天青釉盤並不罕見，很多收藏家、博物館都有收藏，市價大約是數十萬港元一隻。1,187,500港元的成交價雖不離譜，但也比市價貴了最少三倍。拍賣價比私人市場價高是一定的，否則拍賣行業吃定西北風！我的意見是：收藏普品無須付出昂貴的溢價、佣金，在拍賣市場入貨。在私人市場亦經常碰得到的普品，市價往往只是拍賣價的三份之一，甚至十份之一。當然，不懂分辨真假、不信任古董商的收藏家另作別論。

以上三件以高價、天價成交的拍品都同樣於2012 年香港大學美術博物館舉辦的《大繁若簡 - 宋金元朝的單色釉瓷》展出，可見為藏品搞展覽、鍍金這一條「橋」無往而不利。但凡事都有例外，展品質素太差，甚至是「一眼假」，就算找到一大班文博系統的「專家」、收藏界的所謂名人站台，也不能為拙劣的展品起死回生，因為群眾的眼睛愈來愈雪亮，不會為玩假貨的人的花招所蒙蔽！