殘器到底有没有收藏、投資價值？

法國一家小拍賣行最近拍賣一支「清乾隆粉青暗刻粉彩開光雙耳瓶」，估價200-300歐元，吸引到一班中國大陸的炒家瘋狂出價，最終以270,000萬歐元落錘，加上買家佣金折合港幣超過3,000,000萬。

一時之間議論紛紛，有人認為「3,000,000買完整器不過是同治光緒小碗小盤幾件而已， 而現在卻得頂級乾隆官窯」。亦有行家認為「法國小拍又放衛星，估價€200，€270,000落槌。估計又是有人撞大運，將這個殘缺不全的民國瓶子當乾隆本年撿漏。不過，這種情況真實付款的機率很低。」

我認為行家說的對。看畫工、工藝、粉彩的顏色、刻款，拍品是民國仿乾隆是無可置疑的。300多萬買一支民國仿乾隆的瓶子，買家將來再出手時一定輸錢，更大的可能是乏人問津，最終流拍。就算拍品是乾隆本朝的瓶子，300多萬的成交價也不算太便宜，因為拍品實在太殘，主要是大面積的釉剝落、器身破爛。

我很少買賣殘器，可能我跟殘器無緣！是的，人與人之間相識、相聚、相愛講求緣份；人與物的相遇何嘗不講求「物緣」這兩個字！二十多年前某一天的黄昏，一位香港行家接到一通某一個中國大陸文物販子打給他的電話，問他有没有興趣看一件無底的元青花罐。行家二話不說，即刻收拾行裝趕上大陸，最終以600,000人民幣拿下無底的元青花罐。幾個月後同一件元青花罐出現在香港蘇富比的拍賣會，已補上新底，最終以超過入貨價10倍的價格成交，成為一時佳話！

據另一位行家所講，同一件元青花罐最近又在中國大陸的拍賣會易手，成交價翻了幾倍。這一件無底元青花罐撿大漏的故事有一段小插曲。文物販子最先打電話給另一個香港行家，但他已約了腳打麻雀，想推到第二天早上才上大陸。文物販子急不及待，即刻打電話給另一位香港行家（買家），最終令到他冷手執個熱煎堆，食了一件大仙丹！

以上的撿漏故事給出一個啟示：殘器雖殘，但只要傷殘不在重要的地方，價格不會受到嚴重的影響。

收藏圈以前有一個說法：瓷器起毛，不值分毫；瓷器毛了邊，不值半分錢。但隨着人們審美眼光的轉變，加上市場上的精品愈來愈少，真、稀、精的殘器的投資、收藏價值也開始受到炒家、收藏家的關注。在中國大陸的一些小拍，殘器出現的頻率頗高，價格又相對便宜，是初學者不容錯過的「老師」。

收藏殘器，重中之重必須是真品，其次是其本身的歷史價值和藝術價值。以高古瓷為例，器型特別、釉色、花紋精美者值得優先考慮。稀缺性也是一個重要參考指標，因此又殘又普通的高古瓷没有太高的投資價值，只適宜作為「老師」。

2020年7月25日紐約佳士得舉辦一場網拍，一隻「北宋鈞窯紫斑碗」估價15,000-25,000美元，最終以188,000萬美元成交。同類带紫紅斑的「泡泡碗」Bubble bowl，以數百萬，甚至超過一千萬港元成交是常見的事，可見雖殘猶美的高古瓷，收藏和投資皆高是大部分人的共識。

明清官窯殘器的情况亦差不多。2016年3月26日「嘉德四季」拍賣會，一件「清雍正青花礬紅穿花龍紋玉壺春瓶」殘器，高 27.7公分，「大清雍正年製」款，估價10萬至20萬人民幣，落槌價卻高達470萬人民幣。

投資、收藏殘器是另一門學問，是收藏圈、拍賣市場的老手才能掌握的學問。初學者可能分辨器物的真假亦有困難，因此只適宜選購一些普品殘器作為學習之用，因為如上述「清乾隆粉青暗刻粉彩開光雙耳瓶」的買家一樣，學藝未精而闖進大價殘器市場，到頭來只會令到自己的荷包重傷！