陳年普洱茶值得投資？炒至千萬價格的普洱，離泡沫爆破的日子遠嗎？

上世紀七十年代末，我參加了一個進修班，其中一位同學是瑞興百貨公司的太子爺，亦是一位特許會計師。當年瑞興的酒窖在當眼處放了一支鎮店之寶1954年的Romanée-Conti紅酒，標價十多萬港元，除了令我咋舌，亦顛覆了我當年對紅酒價格的認知。

有一次我跟同學談起此事，他說Romanée-Conti是法國勃根地Burgundy地區最頂級的酒莊，年產量非常少，二十多年的Romanée-Conti紅酒叫價十多萬港元一支不算貴，過多十年、二十年，它的價格只會更貴。

同學是有錢人，亦是紅酒專家，他的說話我沒有理由不相信。年終考試前，他打趣地跟我說，如果我考第一，可以八折讓給我。我沒有林鄭年年考第一的本事，就算當年年終考試我考到第一，也沒有能力拿十多萬港元出來購藏一支頂級紅酒！

上世紀時我對紅酒的認識非常有限，只是覺得品嚐紅酒這個玩意好像很高檔，才買了第一本關於紅酒的書Masterglass，後來還花了不少錢參加紅酒研習班。

我不好酒，喝甚麼酒都是淺嚐即止。試酒會我去過很多次，但每一次試不到三種酒，我已面紅耳熱、腳步浮浮，出盡洋相！其他人試酒，呷一口酒在口腔内轉幾轉便吐出。我味覺遲鈍，非把酒喝下肚不能分辨酒質，當然永遠不能成為紅酒專家！

紅酒是買來飲的，不是買來炒的，是我一貫以來的看法。五大酒莊Premier Cru的酒我飲過，我真的飲過，但總覺得不外如是，可能是因為我味覺遲鈍吧！

收藏、炒賣紅酒在西方興起，這種風氣亦只是最近四、五十年傳來香港。強國崛起之後，法國五大酒莊的紅酒給強國人盲目搶購，令到如我般的半桶水劉伶想買亦買不到，有得賣亦買不起！

強國人發明拉菲溝雪碧，真是豪氣干雲，但比不上劉益謙用雞缸杯呷茶豪氣。說來說去，他們都比不上我發夢時用汝窯小杯喝二千多萬一筒的陳年普洱茶豪氣！

你沒有看錯，我沒有寫錯，一筒陳年普洱茶餅已炒上二千多萬港元的價格！

人們常說「這不是我的一杯茶」It’s not my cup of tea! 呷一口便是幾萬港元的茶是不是你心目中的一杯茶呢？

陳年普洱茶餅不是買來喝的，是買來炒的，炒賣是當今陳年普洱茶餅市場的現象！

拍賣行的主事人都是機會主義者，那裏有機會賺錢，那裏就會見到他們的身影！繼仕宏、東京中央、保利拍賣陳年普洱茶餅之後，香港蘇富比最近亦加入戰團。搞陳年普洱茶餅拍賣用不著專家，只要對陳年普洱茶餅的歷史有點認識的人便可以擔大旗，因為我不相信拍賣行的所謂專家嚐遍了所有陳年普洱茶、有能力作出比較！藝術媒體所講的所謂「茶香飄逸、甘香甜潤」、「此茶之茶韻在號級茶中尤為豐富，經百年久藏，沉香歛聚，陳韻悠揚，展現易武正山茶的香甜柔和」等等說話，因此全是廢話，目的當然是想吸引初級炒家入場！

最近拍出的一筒百年「福元昌號」，成交價高達2,632萬港元。項某人誇言炒賣茶、酒是穩賺不賠的金錢遊戲，令人捧腹，誰不知道某些拍賣行的成交價水份很多，如果依足成交價在市場上入貨，我可以擔保穩蝕不賺！

千萬級別一筒的陳年普洱茶餅只是一種讓人炒賣的媒介。茶好不好喝，是否「茶香飄逸、甘香甜潤」，沒有人知道，亦沒有人會認真硏究，因為沒有人會花一千多萬、二千多萬買一筒陳年普洱茶餅回家喝。買家入貨之後不是用來炫富，便是用來炒賣！

普羅大眾不宜盲目入市。第一是因為貨源歸邊，大部分貨，不論是「印級茶」還是「號級茶」，都在炒家手上。第二是普羅大眾永遠鬥不過蠱惑的拍賣行和一小撮資深炒家。當藝術媒體不斷出「鱔稿」，吹噓炒賣陳年普洱茶餅穩賺不賠、大力唱好陳年普洱茶餅的升值潛力的時候，就是泡沫形成的時候。不信邪而在拍賣行大手入貨的人，泡沫爆破時恐怕想不做陸羽也不行！