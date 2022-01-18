陳年普洱茶的認證制度可行可信？百年的陳年普洱又是否真的存在？

上期的文章刊出之後，有中國大陸的讀者回應。他這樣說：「提起尚存有百年普洱茶，百年茅台酒，產地的老鄉就算不伸中指否定，也會用西南當地土話罵一聲：錘子！幾十年集體所有制、人民公社、供銷社、文化大革命、軍人統管，那饑寒交迫的幾十年是怎麼捱過來的，當地產場的老員工及已逝老員工的後代們是最清楚不過的了，哪裏來的歐式古堡情操藏酒藏茶？誠如香港人不信哪一家人還藏得有日佔三年零八個月的米一樣，中指！現在的人忘記了當年，甚麼都編得出來。福元昌號再造茶我信，唯百年茶渣我不信。」

他的說話有點道理。據我所知，雲南人手上已沒有一片陳年普洱茶餅，亦很早已喪失了對陳年普洱茶的話語權。收藏家好，炒家也好，主要是台灣人、香港人和廣東人，他們才是擁有陳年普洱茶話語權的人。他們將一片陳年普洱茶餅的價格於上世紀八十年代的1,000人民幣一片，炒至上世紀九十年代的10,000人民幣一片，再在2002年左右，將價格炒上100萬人民幣一片。最近幾年更是不得了，將一筒七子茶餅的價格炒上千萬元的天價。普洱茶愈陳愈香、愈老愈值錢的說法，就是由這一幫炒家推動起來，目的當然是希望吸引新的收藏家、炒家入市，參與收藏、炒賣陳年普洱茶餅。

據說最老的陳年普洱茶餅是經茶馬古道，從雲南運去北京給清王朝的皇帝、皇族享用的貢茶，又名人頭貢茶或南瓜貢茶。這種叫法是因茶餅的形狀而得名。現今在拍賣市場被炒上千萬元價格的上百年福元昌號、宋聘號陳年普洱茶餅是否真實存在，我是充滿懷疑的。

可以賣錢的東西便有假貨，這是普通常識。陳年普洱茶餅可以賣錢，有些更可以賣大錢，因此假貨充斥市場是一定的。

傳承這種事不會偶然發生的，一定是有心人刻意將不同的陳年普洱茶餅完整保存，再由他或他們的子子孫孫克紹箕裘，直到今天才推出市場，完成美夢！這個人或這些人又是誰，我百思不得其解！

最近十年八年，拍賣市場將拍品的傳承放在第一位，強調拍品傳承有序以助促銷之時，往往將拍品的收藏歷史追溯到清代或更遠，唯獨陳年普洱茶餅完全沒有傳承記錄，全是横空出世，令其是真品的可信程度大打折扣，從而令到普通藏家、炒家卻步。資深炒家、拍賣行將陳年普洱茶餅炒上天價，吸引錢多人傻的接盤俠接貨的意圖昭然若揭！

有藝術媒體認為辨真偽要靠茶簍內藏有的五票（三張面票、一張腰票及一張底票）及竹簍是否典型的民初手工織法，既寛且扁，笠仔竹篾是否完好無缺。我的看法是：甚麽都可能是真，唯獨是竹簍內的茶餅是假這種可能永遠不能排除，非將竹簍内的茶餅用來沖茶，由懂茶的專業人士品嚐，不可能辨真偽。問題是一千萬，甚至二千萬元級別的陳年普洱茶餅，拍賣行、貨主會讓潛在買家抽出幾片茶葉沖茶、品嘗辨真偽嗎？誰有資格對真偽說了算？目鑑茶餅是否靠譜？

有見及此，保利茗品部的掌舵人認為「陳年普洱茶餅拍賣市場要發展下去，需要GIA一樣的專業認證。」眾所周知，美國寶石協會GIA的認證是有其科學和客觀標準的。它不可能被收買，亦不可能由任何人操控。保利茗品部的掌舵人誇言「我們有一個專業的第三方顧問團隊，成員有地位祟隆的收藏家，也有年資深厚的行內業者。每次徵集收貨，他們也會提供教科書級數的收藏，讓我們參考、研究、對比。沒有比較的話，真假好壞是分不出來的。所以保利香港拍賣的茶葉，不是憑自己的認識說了算，而是有客觀標準的鑑定去認證。這是GIA式認證的雛形，我們很鼓勵藏家聯合起來，一起做好這件事。有朝一日，茶葉會有GIA一樣的實驗室。而且我相信，這一日很快就會到來。」我以為他的倡議有何獨特之處，原來只是賣花讚花香！

他口中的所謂地位崇高的收藏家、年資深厚的行內業者是誰，資格受到認可嗎？第二個問題是他們是否既得利益者、與潛在買家有沒有存在利益衝突？換句話說，他們是否拍品的貨主，或是手上有大量存貨的炒家？保利要全面披露，否則第三方認證只是空談，不能取信於潛在買家和收藏家。

我認識兩個已傳了三代的茶莊老闆，他們對號級茶餅拍出二千多萬元的天價均嗤之以鼻，認為只是一小撮人串通拍賣行炒作。有一位還說上百年的茶餅已不可能存在，因為當年的産量不會太多，價錢亦相對便宜，保存一二十年，甚至二三十年才飲用是有可能的，刻意保存一百年之久，傳兩三代人，現在才拿出來拍賣，一夜致富，是不可能的。他還意味深長地說，幾十年陳的普洱茶餅他還有少量存貨，問我有沒有閒錢將它們全部買走？

余獨愛鐵觀音、龍井，陳年普洱不是我的一杯茶！我更非炒家，因為心血少，受不住刺激。炒賣茶葉這種金錢遊戲，還是留給心口掛個「勇」字的人吧！