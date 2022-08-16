現代造假者的仿古技術有多高？横空出世的所謂曠世精品，是真是假誰說了算？

香港一間二線拍賣行將舉辨一場秋季拍賣會，云云拍品之中只有一件清三代官窯「清雍正青花纏枝番蓮紋六角形雙貫耳尊式瓶」。這一支拍品拍賣行既不提供底圖，又没有提供來源、估價，只叫有興趣的買家預約參觀，一切顯得神秘莫測。這是一場正式的拍賣會嗎？

店大欺客？蘇記和佳記夠不夠大？除了特别昂貴的拍品，一般拍品兩大除了任由公眾人士隨意參觀之外，還可以上手細看、拍照。一間芝麻綠豆般大的二線拍賣行竟然自設關卡、擺架子，是因為業績太好、股價不斷飊升？

拍賣行不提供來源，唯一的解釋是拍品没有來源，亦即是横空出世。這就有點奇怪。拍賣行業一直以來最注重拍品來源，没有來源、拍賣記錄的海内外孤品幾乎全部進不了拍場，因為流拍的機會甚高，除非貨主是拍賣行的大客或是拍賣行本身。

那麽，横空出世的古董文物是否從此不見天日？那又未必。它們大部分流向二、三線拍賣行。能否成功拍出，就各安天命！

真的，但没有來源的古董文物幾乎全部流向二、三線拍賣行舉辦的拍賣會，假的更是如此。在小型拍賣會出現假拍品的機會因此特別高！

不能不提的是，很多假拍品的貨主根本就是拍賣行本身。更加不能不提的是，這些假拍品很多時以天價成交，令到不明所以的普羅大眾嘩然。行家卻是見怪不怪。

在中國大陸、香港活躍的藝術媒體寫手幾乎全部不懂行。不懂行的意思是他們没有分辨真假的能力，就算是「一眼假」的拍品，他們照樣大書特書、大力吹捧。此無他，受人錢財，替人消災是天經地義之事。

藝術媒體如何評價「清雍正青花纏枝番蓮紋六角形雙貫耳尊式瓶」？「此瓶青花紋飾集清代美學之大成，瓶身九層紋飾主次分明，鋪陳繁密，乃是帝王對其地位權力的宣示，依次包括回字紋、海水浪濤紋、如意雲頭紋、纏枝蓮紋、變形仰蓮紋等。其中貫耳上之『竊曲紋』，常見於西周晚期青銅器，乃清代官窯常見仿古風格。此瓶在傳統纏枝蓮紋為主題紋飾上，融入西洋巴洛克之風，花卉枝葉皆以白料渲染，讓瓶身表現光影明暗的視覺效果。

此瓶器型規整而未見變形，青花發色青翠濃重，是雍正朝對永宣官窯的繼承與創新並舉之理念，實為曠世精品。」

藝術媒體點睛之句是「實為曠世精品。」換句話說，藝術媒體除了認可拍品，更認為它是曠世精品！

搞鑑定，其中一個方法是對比法，亦即是將拍品與其他同樣的館藏品、傳世品比較器型、胎、釉、紋飾、畫工、款字，從而得出結論。海内外孤品因為没有參照的對象，搞鑑定就要靠自身的古董文物知識、經驗，以及旁證。

現代造假者的仿古技術有多高？我可以毫不誇張地說，明清官窯仿品的像真度已超過九成，不是一般人可以看得出是仿品，尤其是青花瓷。

我見到海内外孤品之時，我一般先假設它是憑空臆造的仿品，除非它没有任何破綻，我才會認可它是真品，但這種情况很少出現，因為第一眼的印象最深刻，亦最真實。第一眼看假，它往往就是仿品。

拍品的命運將會如何？我估計會流拍。結果是否如我所料？我拭目以待。