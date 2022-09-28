先在外國小拍買便宜貨，再送到出生地拍賣，是不是一條發達之路？

拍賣圈子之複雜，並非圈外人可以理解，因此買家入市之前，宜做一點功課，打聽打聽拍賣行業存在多少個利益團體，它們之間的關係，否則便很容易被人設局，在不知不覺之中墮入騙局。輸錢事小，被人終生背後嘲笑事大！

藝術媒體與某些拍賣行有關聯，是很多行家和收藏家都知道的事。藝術媒體聲稱獨立，其實不是受利益團體控制，便是接受不同的利益團體，通常是拍賣行，委托出蟮稿，大力唱好一些特定拍品，將假的說成真，將真的說成珍，務求拍品以高價或天價成交。

藝術媒體的「蟮稿」，幾乎篇篇放毒，意圖將讀者潛移默化，以為寫手所說的句句是真、句句中肯。這種毒，資深收藏家、行家除了不會中，還會嗤之以鼻，中毒的，往往是新進收藏家，或是用耳朵搞收藏的天真收藏家。

拍賣行業設局三步曲：拍賣行為拍品講故事、揑造來源；二、藝術媒體穿鑿附會，大力唱好拍品；三、拍品成功拍出之後，為了消除買家的疑慮、促使買家付款提貨，藝術媒體指買家撿了漏、或是買了一件絕世珍品！

這種操作，經常都會發生，尤其是在外國小拍。

首先要明白，不少在外國小拍出現的拍品，均來自中國大陸。貨主將新仿送去美國、歐洲、日本的小拍之後，找當地人冒認貨主，或串通拍賣行揑造來源，務求令到潛在買家以為拍品來自當地舊藏，消除戒心。

騙局設好之後，拍賣當天有傻瓜舉牌就最好，騙子們可以一路頂價，將落槌價推高；沒有人承價，騙子們亦無所謂。他們出低價將拍品拍回，再指示藝術媒體出蟮稿，大書特書買家撿了大漏，為拍品將來在中國大陸的二、三線拍賣行上拍鋪路。

一件高仿或是新仿漂洋過海、浸過鹹水之後回到出生地，身價即時暴升十倍、百倍！

看得懂這種操作的明眼人，有人選擇明哲保身，不說破；亦有人口沒遮攔、不知死活，竟然講完又講，為恐初哥、用耳朵搞收藏的人不知！

這類操作一般在黑暗中進行，局外人很難知曉箇中細節。話雖如此，操盤手無論如何小心謹慎，總會留下一些蛛絲馬迹！

去年九月，一支横空出世的「雍正洋彩九桃寶月瓶」和另一支單色釉瓶，一起在美國芝加哥的小型拍賣行Hindman的網上拍賣出現，估價700-900美元，最終以21,250美元成交。拍賣之前，並沒有太多人關注這場網上拍賣，完畢之後亦鮮有人提及，原因很簡單，沒有人相信Hindman會誤將雍正本朝的粉彩器看作是19-20世紀的仿品，亦沒有人相信「雍正洋彩九桃寶月瓶」是四爺的東西。

十個月之後，這一支「雍正洋彩九桃寶月瓶」被送到中國大陸一間二線拍賣行拍賣期間，兩間藝術媒體的「蟮稿」便陸續出現，不約而同將拍品大力吹嘘成「此瓶只應天上有，人間那得幾回聞」的海内外絕世孤品之外，還跟隨行方揑造來源的說法，其一宣稱拍品來自「美國波士頓藏家Annie Lee Allen舊藏，1886年得自中國，其丈夫Louis Chauvenet為波士頓著名歷史人物」；其二指「本品來源清楚，出自近代歐美世家Annie Lee Allen，1886年得自中國。Annie出身於美國密蘇里州聖路易斯的顯赫家族，父親為國會議員，創立並任太平洋鐵路公司總裁，領導聖路易斯從商業前哨過渡到工業大都市，是該城最傑出和最有權勢的人之一。兄長Thomas Allen亦曾任美國波士頓美術館董事會主席」，但查無實據。拍品最終以28,290,000人民幣成交。

藝術媒體寫手懂得分辨拍品是真是假嗎？完全不懂。藝術媒體收了錢，要交功課，只能唱好，不能唱衰！

這是一場真拍還是假拍？是否有買家吃了砒霜，以28,290,000人民幣拍下一支所謂海内外絕世孤品？暫時不得而知，要看此拍品從此消聲匿跡，還是於一、兩年内在另一個二線拍場再次出現。

為甚麽我說二線，而不是一線拍場？因為這件拍品永遠入不到蘇記、佳記的大拍場。

Hindman的拍品有真有假，但假的多。最近一支粉彩福壽紋橄欖瓶與另一支啡色釉琮式瓶一起上拍，估價300-500美元，最終以1,400美元成交。2002年5月7日，一支「清雍正粉彩福壽紋橄欖瓶」在香港蘇富比以4,000多萬港元成交，轟動一時。這次Hindman的拍賣會，會不會有人食髓知味，再一次宣稱Hindman又出大漏，為粉彩福壽紋橄欖瓶揑造來源之後，再將它送回中國大陸的二線拍賣行拍賣？一、兩年內便見分曉！