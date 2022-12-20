又一件汝窯器横空出世！世上究竟有多少件汝窯傳世品？汝窯器的話語權在誰人手裏？

代表蘇富比利益的「汝窯專家」康蕊君Regina Krahl在她的《現存傳世汝官窰器名錄》裏談到傳世汝窯器，判斷傳世汝窯器約90件。她的判斷顯然得不到拍賣行業、其他專家的認可，因為打正汝窯器旗號，而不被她認可的汝窯器陸續出現於佳士得、保利的拍賣會，還以相當不錯的價格成交！

既然康蕊君的判斷不能一錘定音，誰人的說話才可以撥開雲霧見青天？

北京保利將會拍賣一件「北宋汝窯盤」，估價10,000,000-15,000,000人民幣。據聞此盤來自日本秘藏，亦即是說此盤没有著錄、拍賣記錄之外，亦没有被康蕊君列入《現存傳世汝官窰器名錄》。拍品「北宋汝窯盤」的身份因此並未得到她的確認。

裝載此盤的木盒上墨書「宋時代 汝窯青磁洗」，盒內壁有題跋曰「余於丁巳冬遊於燕京，上虞羅振玉氏出示一汝窯青磁洗，底鑄乾隆御詩云『趙宋青窯建汝州，傳聞瑪腦末為油。而今景德無斯法，亦自出藍寳色浮。』故知其為大清國皇帝之舊物也。今余得此盤潤澤可愛，與斯日所見者別無二致，亦可助發千古之幽思耳。大正九年九月十日內藤虎識。」這是否足以證明拍品便是「北宋汝窯盤」？我看未必。二十世紀初的人們對汝窯器認識有限，張公巷窯亦未出現於人們的視野，誤將凡是用支釘頂燒的青瓷視為北宋汝窯器並非一件奇怪的事！

另外一點值得一提的是此盤附有一份古陶瓷熱釋光年代檢測報告，編號 HZX1570。檢測報告並非出自國際認可的檢測機構牛津或中科，而是出自一間名不見經傳的中國大陸檢測機構，不免令人產生疑慮。

拍品「北宋汝窯盤」直徑18.4 厘米，全器没有開片。直徑18.4 厘米比《現存傳世汝官窰器名錄》内的北宋汝窯盤的直徑大，不開片亦是絕無僅有。台北故宮國立博物院藏的北宋汝窯水仙盤便是唯一没有開片的北宋汝窯器。

以上種種是否足以證明拍品「北宋汝窯盤」並非出自河南寶豐縣清涼寺汝窯？我認為要回到器物本身。

幾個月前，北京保利拍賣一隻「北宋汝窯盞」，估價12,000,000 - 22,000,000人民幣，最終以18,975,000人民幣成交。有趣的是，今次北京保利秋拍出現另一隻「北宋汝窯盞」，拍品編號5515，附牛津大學檢測報告，編號P122f81，估價只是800.000-1,200,000人民幣。更加有趣的是拍賣圖錄叫有興趣的買家參考2018年11月26日香港佳士得，《不凡—宋代美學一千年》專場，其來源於大阪市里東洋陶瓷美術館，以56,350,000萬成交的「北宋汝窯盞」，卻絶口不提幾個月前，在自家拍場，以18,975,000人民幣拍出的「北宋汝窯盞」，令人摸不著頭腦！

今次的拍品「北宋汝窯盤」與之前北京保利的「北宋汝窯盞」，在外觀上很相似，同樣没有開片，支釘痕亦同樣比較大粒。「北宋汝窯盤」還多了不少棕眼，讓人感覺比較粗糙。

之前的「北宋汝窯盞」，我認為並非出自河南寶豐縣清涼寺，而是出自不遠處的張公巷窯！詳細的分析可看拙文《傳承有序的拍品「明天青釉盞」，除了看釉色、支燒，還可以看圈足、釘痕？為何它不能成為日本國寶？》

我對今次的拍品「北宋汝窯盤」的看法跟我對幾個月前拍出的「北宋汝窯盞」的看法一致，它是張公巷窯的產物，並非汝窯器！理由是它的器型、釉光、釉色、支釘痕、不開片與傳世北宋汝窯盤有很大的分別。

汝窯器的話語權在誰人手裏？幾間龍頭拍賣行不停爭奪汝窯器的話語權，但到目前為止，我認為蘇富比略勝一筹，不全因代表蘇富比利益的「汝窯專家」康蕊君的出現，亦因為蘇富比於2017年以294,287,500港元拍出一隻「北宋汝窰天青釉洗」，是最昂貴的汝窯器之外，亦得到大部分專家認可。

反觀北京保利之前的拍品「北宋汝窯盞」，就算打正汝窯器的旗號，再加上北京大學考古文博學院教授秦大樹的背書，亦只是以18,975,000人民幣成交，足以反映出不認可它是北宋汝窯器的人不在少數。

今次的拍品「北宋汝窯盤」，我掐指一算，成交價將不會超過20,000,000人民幣。原因很簡單，横看豎看，它都不是北宋汝窯器！