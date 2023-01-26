古董有真有假，古董機械錶亦是！如何避免收入假錶或「百鳥歸巢錶」？

收藏和維修古董機械錶是我的嗜好。由上世紀八十年代起，我已經開始在上環嚤囉街、九龍深水埗的地攤買入不少古董機械錶。當年的知識有限，只認識幾個牌子，如勞力士、奥米茄、浪琴、天梭、寶路華等等。頂級名錶如百達菲麗、江斯丹頓、愛彼、伯爵、寶璣等等究竟是甚麽樣子也未曾親眼見過，遑論一睹機芯、研究一番！

上世紀八十年代日本人還未入市炒賣古董機械錶，因此價格非常便宜，一隻古董勞力士全鋼機械錶只是叫價數百港元，帶日曆的勞力士手動上鏈機械錶叫價亦不到一千港元，令我買個不亦樂乎。

買入的古董機械錶經過我的簡單維修、點油之後，有些送給兄長，有些送給同事、朋友，數十年後他們亦如當初一樣珍愛。小小的一只古董機械錶承載的不只是一段回憶，同樣承載的是數十年如一日的友誼和兄弟情！

古董有真有假，古董機械錶亦同樣有真有假。當年中國大陸的山寨工廠還没有出現，更沒資金、技術大量仿造外國的機械錶。國產的機械錶如「海鷗」Seagull，機芯設計簡單、用料普通、打磨馬虎，售價只是一、二百元人民幣，由此可見當年就算資金充裕，也没有技術仿造外國的機械錶。

古董機械錶的玩家、藏友口中的假錶，並非指整隻錶都假。假錶或「百鳥歸巢錶」Frankenwatch，一般指機芯Movement、錶盤Dial等不是原廠的意思。現在中國大陸的仿造技術突飛猛進，假錶市場不止出現高仿機械錶，還出現復刻版，仿真度超過百份之九十五，一般人很難分辨真假！

去年香港蘇富比拍賣一隻「百達翡麗Patek Philippe Ref. 2499『第二代』粉紅金萬年曆計時腕錶」，估價24,000,000 - 48,000,000港元，最終以60,265,000港元成交。令人咂舌！

據行方透露，Ref. 2499型號於1950年面世，1985年停產，總產量只有349枚。按照生產期、錶殼及錶盤的不同設計，一般大致分成四代，當中以「第二代」最受收藏家歡迎。第二代Ref. 2499大多採用黃金製造，粉紅金版本只得9枚。拍品Ref. 2499正是粉紅金「第二代」。

能以天價成交的Ref. 2499型號除了物以罕為貴、造工精良、設計獨特等等因素之外，最重要的因素是拍賣會出現了一位對古董百達翡麗腕錶充滿狂熱、志在必得的富豪收藏家。有這樣一位不惜腰間錢、不考慮轉手價的買家，貨主和香港蘇富比怎會不笑逐顏開！

不同牌子的特別型號古董機械錶在坊間找不到，要收藏只能求諸拍賣會是可以理解的。普通還繼續生產的機械錶，如勞力士的「綠水鬼」Submariner，不少玩家寧願付出高昂的溢價和佣金，也要在拍賣會搶購，令人不明所以。

我猜測不少這類玩家以先擁有為快，另一個原因可能是不辨真假，以為在拍賣會入的貨一定真、一定安全。

復刻版綠水鬼的仿真度有多高？我可以斷言就算打開錶殼檢視機芯，一般人亦很難看得出是山寨貨。在拍賣會花十多二十萬港元買一隻只值數千元人民幣的復刻版綠水鬼，是不是有點傻？

我不是危言聳聽，頂級古董機械錶拍賣會也一樣有假錶！假錶的定義在這裏亦不是指全隻是假，而是指部分機芯零件已經換掉、錶盤重寫或錶盤不配機芯等等，不一而足。

收藏任何一類古董、中國書畫要具備一定的知識，收藏古董機械錶亦一樣。對於有興趣收藏古董機械錶的讀者，我的意見是從低價機械錶入手，先學懂機芯零件的每一個部分及如何運行。萬變不離其宗，所有機械錶的動力源於發條Mainspring，再傳送到其他齒輪，說複雜可以很複雜，例如包含三問。月相、萬年曆功能等等的機芯設計；說簡單也可以很簡單，如手動上鏈三針報時的機芯設計。

收藏古董機械錶，熟悉機芯運作和不同牌子型號的特色至為重要，原因是可以避免收入假錶或「百鳥歸巢錶」。當然，「我爸是XX」的讀者可以跳過這一步，反正銀両多得很，輸得起，賠得起！