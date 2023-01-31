限量版「公仔」到底是藝術還是噱頭？只要具備這3點，任何類型的卡通人物雕塑也可以賣錢？

家傳户曉的卡通人物如超人、蝙蝠俠、蜘蛛俠、睡公主與七個小矮人等除了陪伴不少人成長之外，亦為不少企業和電影公司提供無限商機，令到它們賺到盆滿缽满，歷久不衰。無獨有偶，這些卡通人物背後一定有故事，才可以吸引到不同年代的青少年繼續追看、熱捧。換言之，沒有故事的卡通人物只是沒有生命的木偶，最終的歸宿恐怕只會是堆填區！

2022年1月，一頁來自1984年的Marvel蜘蛛俠漫畫內頁，在美國Heritage Auctions以336萬美元（2,620萬港元）破紀錄易手，令到不少人覺得不勞而獲原來是這麽容易之外，亦令到不少炒家浮想聯翩！

一幅漫畫內頁為何如此值錢，正如一幅不知所謂的塗鴉的拍賣成交價超過一億港元一樣，完全顛覆我對藝術的認知。不過，拍賣市場就是這樣，有你想像不到的拍品，沒有你想像不到的成交價！

卡通人物如此廣受歡迎，不少藝術家便創造了不少不同的卡通人物，如岳敏君的「大口仔」、奈良美智的「醜陋女孩」。這些卡通人物畫大受炒家追捧，成交價一浪高過一浪，但熱潮過後，它們的最終歸宿將在何處？

去年初，日本裝置藝術家花井祐介夥拍ARR推出兩款11吋聚氨酯公仔，第一款名曰《DOWN BUT NOT OUT》（瞓低但未輸），售價6,280港元；第二款名曰《WE WILL FLY AGAIN》（我們會再次起飛），售價7,065港元，分別限量250及150件。最終銷情如何，我沒有留意，亦不關心，畢竟這些雕塑只是小孩子和心智未成熟的大人們的玩意。

可能食髓知味！去年開始AllRightsReserved（ARR）與多位藝術家推出一系列合作項目，如岳敏君。ARR替KAWS推出限量銅像雕塑之後，第二位登場的藝術家乃是西班牙潮流藝術家卡勒加（Javier Calleja）。他創作的是擁有一雙色彩繽紛大眼睛的小孩，造型比花井祐介的「潦倒大叔」討喜得多。這次卡勒加與ARR合作，推出《NO WINGS TO FLY》大眼睛小孩雕塑，全球限量888件會否賣個滿堂紅，我相信應該沒有任何懸念。

創意可以賣錢，噱頭亦同樣可以賣錢。從這些ARR獨家代理的雕塑身上，人們看見澎湃的創意，還是因循、假借藝術之名的噱頭，我相信每個人的感受不同，結論因此會完全不一樣。

卡通人物雕塑賣錢的方程式是：一是必須限量；二是必須與别不同，討不討喜是另一回事；三是背後必須有一個成熟的推廣、銷售平台。只要具備這三樣「必須」，任何類型的卡通人物雕塑也可以賣錢。我是真心相信，因為擁有大量閒錢的人實在太多。這些人有錢沒處花，買一個限量版「公仔」調劑調劑一下枯燥的生活，而所花無幾，何樂不為！

所以，擁有源源不絶創意的藝術家，不妨考慮創作一個卡通人物，說不定會一炮而紅，繼而帶來源源不絕的財富！