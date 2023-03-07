歐洲小拍多仙丹？古董無行價，但有參考價！點評兩件所謂仙丹拍品

2021年6月一隻明早期青花大盤在丹麥一間小型拍賣行Bruun Rasmussen拍賣，行方給出的估價只是DKK 20萬，折合二十多萬港幣。聞訊的一大幫中國大陸炒家蜂擁而至，將拍賣會場擠得水泄不通。其後各人瘋狂舉牌，務必要將青花大盤據為己有，最終將成交價推高220倍至DKK 4,402萬，折合4,600多萬港幣。真是爹親娘親不及仙丹親！

拍賣完畢之後，大量評論出現於微博、微信群組、youtube，大部分行家認為拍品「明永樂青花留白錐刻海濤龍紋大盤」是出現在拍賣市場同類青花大盤的孤品，價值難以估計，有行家估值超過一億港元！

一年多後的2023年二月，這一件各方看好、每一個中國大陸炒家引頸以待的超級仙丹拍品終於在北京再度亮相，由北京保利舉槌，從2,900萬人民幣起拍，最終只獲得26口叫價，以5,980萬人民幣（連佣）成交！拍賣結果，簡而言之，是遠遜預期！

如此一件「明永樂青花留白錐刻海濤龍紋大盤」孤品出現於拍賣市場，本應引起哄動、收藏家的極大興趣，但卻只獲26口叫價，是大陸的收藏家因大家熟知的原因而心情不佳、銀根短缺，還是因為拍品不開門，令到大部分收藏家卻步？

拍品經過不少古董界行家點評為大開門之後，真偽已不成問題。成交價不理想，一是來源不夠顯赫；二是與中國大陸的經濟低迷情况脱不了關係；三是重拍的時間太快太急。

一般炒家炒貨，買入之後最少等三五年，讓市場消化不利的消息後再上拍。現在的中國大陸炒家大部分心急如焚、只爭朝夕。這一邊廂在歐美、日本的小拍入貨，另一邊廂隔了一段時間便在香港或中國大陸的拍賣市場出貨，相隔的時間往往短過一年。這種急攻近利的操作便很容易引致買家反感。這便解釋到拍賣行刻意隱瞞拍賣歷史的原因！

人性是不希望見到別人發達的，尤其是別人因為自己成為冤大頭而發達！見不得别人富貴，是很多拍賣會買家的心態。尤其是明知貨主入貨價的時候。短短一年多，買家是不甘心讓貨主賺得太多的！

這一件拍品雖以5,980萬人民幣成交，但扣除賣家佣金、關税、其他使費之後已賺得不多，遠遠談不上是一粒仙丹！

2023年2月12日，法國一間小型拍賣行OXIO拍賣一支「清乾隆青花釉裡紅纒枝蓮紋梅瓶」，從15,000歐元起拍，經過152口激烈叫價之後，最終以322,000歐元落槌，加上24%的税後，以399,280歐元成交。

這一支在拍賣前被不少中國大陸炒家議論紛紛的梅瓶，最終竟然以399,280歐元成交，令到眼鏡碎片散满一地！

此話怎解？原來拍品有一條大概25公分的「衝線」或「冲線」在器身的腹部，幾乎從肩部一衝到底，大大影響美觀！「衝線」分兩種，一種是「釉衝」Hairline crack，即是釉的表面有裂紋，但並未傷及胎骨；另一種是「胎衝」Crack，是硬傷，即是胎骨與釉均裂開，形成一條不粗不幼的裂縫。釉衝可以用川蠟加熱遮蓋，胎衝卻無計可施，因為裂縫一般較大、過胎骨，前面施蠟，蠟卻從後面全數流走。

一般來說，藏有「胎衝」的瓷器除了不美觀，價格更受到嚴重影響，只及完整器的市場價的大概十分之一！

類似的梅瓶共有三支出現於拍賣市場。1999年，倫敦蘇富比拍賣一支，來源、估價、成交價皆不清楚。2011年，同一支梅瓶在倫敦佳士得上拍，估價350,000-450,000英鎊，最終以601,250英鎊成交。在2017年，同一支梅瓶以估價待詢的形式第三度出現於厦門保利的拍場，最終以16,100,000人民幣成交。

2021年，北京保利再上拍一支，估價15,000,000-25,000,000人民幣。這一支没有傳承、拍賣歷史的生貨亦以29,900,000人民幣成交。

2000年，香港佳士得亦曾拍賣一支來自Edouard Aynand收藏的梅瓶，估價700,000-900,000港元，最終以3,125,000港元成交。

古董無行價，但有參考價。上述品相全美的三支清乾隆青花釉裡紅纒枝蓮紋梅瓶，最高的成交價亦只是29,900,000人民幣。法國XIOX小拍以300多萬港元成交的「清乾隆青花釉裡紅纒枝蓮紋梅瓶」存在重大缺憾，是貧富不要之物。如短時間再次上拍，流拍的機會甚高，遑論拍出天價。不過，炒家們都穿上避彈衣，必要時不付款提貨，便可絲毫無損，全身而退！

這一支梅瓶本是仙丹，但當中華大軍蜂擁而至拍場，瘋狂舉牌，你爭我奪，仙丹即時變成砒霜。誰拈手，最終不是跟XIOX撕破臉，便是破財！