以天價成交的作品就是曠世巨作？成交價反映了拍品的藝術價值，還是炒賣價值？

趙孟頫的《樂志論》拍賣之前，一位中國書畫家朋友跟我說，一幅《石渠寶笈》曾收錄的書畫合璧卷《樂志論》，成交價將會超過一億港元，問我信不信？

出自宋代宗室趙孟頫之手的書畫合璧卷《樂志論》，上有乾隆、嘉慶、道光、宣統四帝共30多個鑑藏印章，於清末流失海外，雖於其後100之間没有任何收藏或拍賣記錄，但由於它曾被收錄於《石渠寶笈》，行方因此認定它是真品，最終以「估價待詢」Estimate upon request的形式上拍。

我非常好奇。清代並没有掃描機Scanner，黑白相機亦於清末才由西方傳入中國。《石渠寶笈》曾收錄的書畫合璧卷《樂志論》究竟是何樣子，只有文字記載，並没有圖片對照。行方認定，拍品就是《石渠寶笈》曾收錄的書畫合璧卷《樂志論》，憑的是甚麼？

我向朋友請益。他解釋《樂志論》上的三十餘個皇帝鑑藏印和其他鑑藏印假不了，再加上前後隔水有乾隆四次長題，並大書「後先三絕」四字引首，拍品因此是真品無疑！

如此一幅出自元初四大家之一趙孟頫之手的書畫合璧卷，由1,800萬港元起拍，最終只獲24口叫價，以3,700萬港元落槌，連佣以4,290萬港元易手。成績只是差強人意！

那麽，以超過一億港元成交的畫作是否都是曠世巨作？

最近的香港蘇富比50周年拍賣，一幅在內涵、技藝方面十分幼稚、平庸的奈良美智小女孩畫作《乳白色湖中》以8,500港元萬落槌，連佣的成交價剛好突破一億港元！

奈良美智的畫作最近幾年由炒家炒起，令他成為拍場的當紅炸子雞。他的畫作以超過一億港元成交的便有七幅之多，可見炒味十分之濃！

投資或炒賣當代藝術並不需要特别好的眼光，但需要特別好的運氣！此話何解？當代藝術出現假貨的機會甚微，因為不少畫作的創作者還在世；炒家或買家不用熟讀畫史，也不用理會畫作表達甚麼、有没有藝術内涵、技巧，只要「時來風送滕王閣」，買到一幅將來當炒之作，雖不如王勃一樣千古留名，但荷包腫脹是必然的！

《乳白色湖中》是現賣家於洛杉磯Blum & Poe 畫廊購入。購入價是多少無從得知，但估計不會太高。

一幅大名家的傳統書畫合璧卷《樂志論》只是以4,290萬港元易手；另一幅卡通畫卻以超過一億港元成交，可見不少炒家急功近利，不炒傳統書畫作品，卻將大量資金投放在當代藝術的當炒作品之中。奈良美智和草間彌生兩個當代藝術的風雲人物會不會步中國油畫界四大金鋼後麈，風光一段時間之後便無以為繼，我不敢妄下定論，因為拍場始終由買家主導，不由藝評人左右！

奈良美智的畫作炒味甚濃，可由另一幅畫作《尋找寶藏》再次得以證實。此畫曾於2011年在香港佳士得上拍，成交價只是區區的4,220,000港元。今年第二度在香港富藝斯上拍，成交價卻飊升至83,850,000港元，短短十二年間升值差不多二十倍！

奈良美智在這十二年間的技藝是否更上一層樓，還是他的畫作多了一些内涵？他的畫作一如既往般平面、平庸，價格飊升是因為炒家入市，將他的畫作的價格炒高！

當中環戲院裡的擦鞋仔也大談股市時，股市崩盤在即；當荷里活道一間裝裱店不掛「大口仔」的複製畫，改掛「小女孩」的複製畫時，是否預示奈良美智的小女孩畫作的價格亦將會崩盤？