名錶的品相重要，還是名人加持重要？再談溥儀的百達翡麗 Ref. 96 QL腕錶

上一篇文章談到拍賣行如何將一隻普通的百達翡麗Ref. 1518包裝成埃及法魯克國王King Farouk生前配戴的腕錶、如何魚目混珠，明目張膽地行騙，有點意猶未盡，今天再談一談拍賣行業將拍品偽託歷史名人的技倆。

要證實埃及法魯克國王生前曾擁有一隻百達翡麗Ref. 1518，最簡單直接的方法，是找到一張埃及法魯克國王手上配戴一隻百達翡麗Ref. 1518的照片。但拍賣行找不到，藝術偵探Nick Gould卻找到一張埃及法魯克國王手上配戴一隻勞力士Datejust的照片，作為反證，給拍賣行重重地打臉！

拍賣行業弄虚作假，藝術媒體為拍品塗脂抹粉、說盡好話，欺騙買家而不用負上任何發佈虚假訊息的責任，是現今拍賣行業的普遍現象！

即將於五月拍賣的百達翡麗Ref. 96QL腕錶究竟是不是溥儀生前擁有，後來送給了蘇聯官員格奧爾基·佩爾米亞科夫Georgy Permyakov，拍賣行只要拿出充分的證據，不是傳聞Hearsay，便足以平息所有質疑的聲音。

一間藝術媒體最近引述拍賣行提供的訊息，試圖證明百達翡麗 Ref. 96 QL腕錶確是溥儀生前所擁有，卻是愈描愈黑！

行方透露拍品於1937年經由一間巴黎零售商出售。當時溥儀身在中國東北的偽滿洲國，受到日本人的監視，與外界隔絕。拍品千里迢迢去到溥儀那裏的可能性並不高。這是第一大疑點！

行方宣稱花費三年時間考證腕錶及紙扇、手稿、水墨畫等一系列溥儀遺珍的出處來源。行方考證主要來自三方：倫敦ArtDiscovery實驗室、曾經訪問格奧爾基·佩爾米亞科夫的兩位記者以及曾任偽滿皇宮博物院研究員的學者王文鋒。ArtDiscovery實驗室的科學家，利用放射性碳定年法和顯微鏡檢查，確認紙扇、筆記本、水墨畫和其他物件的所屬年代。實驗室亦對各件物件進行了書法風格和文體分析，從文本和繪畫中探究溥儀和其內弟郭布羅·潤麒的筆跡。但拍賣行並没有提供分析報告和記者訪問的内容，因此只能是拍賣行一面之詞！

就算紙扇、筆記本、水墨畫是溥儀的遺物，也不足以證明百達翡麗 Ref. 96 QL腕錶亦是溥儀的遺物，除非ArtDiscovery進行過DNA分析，證實溥儀生前曾配戴拍品。這是第二大疑點！

行方亦透露Russell與Nonna Working這對記者夫婦曾經前赴俄羅斯遠東地區，在哈巴羅夫斯克市（又稱伯力）訪問格奧爾基·佩爾米亞科夫。兩人保留了採訪期間拍攝的底片，其中可見格奧爾基·佩爾米亞科夫寓所桌上，放著是次拍賣的溥儀筆記本、紙扇和腕錶，意味這些物件當時由這位前蘇聯官員擁有。但行方亦没有提供照片以證其說。就算確有這樣一張照片，也只是證明格奧爾基·佩爾米亞科夫曾擁有一枚百達翡麗 Ref. 96 QL腕錶、溥儀的筆記本、紙扇，如此而已。這是第三大疑點！

據資料透露，哈巴羅夫斯克是溥儀被囚禁的地點之一。溥儀在當地的其中一個住處 — 羅希諾村夏季羈押所，現已改建成溥儀博物館，展出溥儀照片、信件、書籍、家居用品，但没有一張照片顯示溥儀配戴百達翡麗 Ref. 96 QL腕錶。奇怪不奇怪？這是第四大疑點！

行方不斷重申曾任偽滿皇宮博物院研究員的學者王文鋒，自1982年起，致力研究清朝末代皇帝。據他發現，溥儀侄子毓嵒的回憶錄曾經提及溥儀將手錶贈予俄語翻譯員格奧爾基·佩爾米亞科夫。但行方没有提供毓嵒回憶錄的影印本以資證明，只是提供以下一段毓嵒的說話，因此只能當作是傳聞！這是第五大疑點！

「在蘇聯時由於我對溥儀忠心耿耿，溥儀親手賞給找（我）一塊鉑金日曆手錶。這塊手錶我當然很熟悉，那是溥儀在偽滿皇宮時常戴在手上的，不僅是那塊手錶品質非常好，我特別喜歡，那可是溥儀親自帶過的啊！」

「毓嵒記錄他們的如下對話：

溥儀輕聲問：『那隻鉑金日曆表，你還帶著嗎？』

毓嵒：『我帶著呢。』

溥儀：『那你先摘下來。』」

溥儀、毓嵒重覆說鉑金日曆表。在那個年代，一個長期被太監圍繞、日本人監視、蘇聯人囚禁，與外面的世界隔絕的人，究竟對鉑金Platinum這種稀有金屬有多少認識，是一大疑問，遑論終生在溥儀身邊遊走的毓嵒！

溥儀、毓嵒的對話是否揑造？拍賣行有意無意間將兩人對話的重點放在鉑金日曆表上，似乎意圖带出一個訊息：拍品就是當年兩人口中的鉑金日曆表！

合理的推測是百達翡麗 Ref. 96 QL腕錶是格奧爾基·佩爾米亞科夫家族的遺物，不曾屬於溥儀。拍賣行穿鑿附會，為拍品編造一個溥儀百達翡麗 Ref. 96 QL腕錶的故事，目的正如法鲁克國王的百達翡麗Ref. 1518故事一樣，只為提高拍品的傳奇性和身價！

另外，名錶的品相Condition至為重要。拍品的錶盤Dial品相不佳，在機芯Movement狀況未明的情况下，就算拍品曾屬於溥儀，也没有很高的收藏價值！