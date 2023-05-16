翡翠市場就是一個「周瑜打黄蓋」的市場？現代翡翠兩種以假亂真的造假術

不同的騙子在不同的媒體，例如雅昌藝術網，兜售清代老翡翠已經長達超過十年。他們一般都有一個說法，就是清代老翡翠因為在清代已經入了蠟，所以不能過機，亦即是說不能通過科學檢測，但東西確是A貨。這種不符合常識、科學的鬼話究竟有没有人相信？答案是何止有，還很多！

前一陣子，一位朋友傳給我一張圖片，跟我說是皇家收藏的緬甸翡翠，已經收藏了超過一百年。

所謂皇家翡翠究竟是甚麽樣子？我看過圖片之後不禁啞然失笑，那是我見過最假得離譜的翡翠手觸！我講出我的意見，朋友卻說翡翠手觸是真的，但因為入了蠟，所以不能通過國檢，問我值多少錢？

雕刻花紋的翡翠手觸我從未見過。北京和台北故宮博物院藏的清代翡翠擺件，例如慈禧太后的至愛「大白菜」也没有刻上花紋，純粹以造型和巧色吸引參觀者的目光。

翡翠是硬玉，講究的是水、種、色，從來不雕刻花紋。我不知道那一個「天才」在一只翡翠手觸上雕刻花紋，以為這樣做便可以假亂真！

最近另一個朋友又傳給我兩張圖片，同樣跟我說是清代老翡翠，已入蠟，因此不能通過科學檢測。

我跟他說清代並没有壓力煲，如何將蠟逼入翡翠體内？退一步說，就算清代已出現高科技，當時的人們為何這樣做，目的何在？

談到這裏，不妨談談現代翡翠造假的兩種技術：一是漂白（Bleaching），是用強酸浸泡、腐蝕，破壞玉石的份子結構，將有黑斑俗稱「髒」、「綿」的物質去掉，增加透明度；二是注色（Colouring），即是用高壓將環氧樹脂或替代充填物注入因強酸腐蝕而產生的微裂隙中，起到充填、固結裂隙、增加透明度的作用。

騙子口中的清代老翡翠，其實便是B+C（Bleached+Coloured）翡翠。他們所講的所謂「蠟」，其實是環氧樹脂！

裝睡的人是永遠叫不醒的！我詳細解釋騙子造假的技倆給兩位朋友聽，他們還是不信。由此可見，相信清代老翡翠存在於世上的人確是不少！

後一個朋友問我：「没有人將假翡翠鑲鑽石那麽傻吧？」我回答：「人靠衣裝，佛靠金裝，醜人靠化妝，世人只看皮相，不看骨相，假翡翠不化妝，如何魚目混珠？」

朋友還是不信，我再也不想浪費唇舌！

拍賣行業如何對待所謂入蠟清代老翡翠？答案是一概不收。其他的普通貨色，拍賣行的專家們憑肉眼、强光、聽聲便可分辨真假。其他的大價錢翡翠拍品，拍賣行一般會提供一張由古栢林Gübelin或香港玉石鑑定中心簽發的檢測證書，給花大錢的買家多一重保障。

坊間一直流傳這樣的一個傳聞：無論是多美的翡翠，如果貨主不認識拍賣行的高管，永遠不能上拍。這個傳聞是不真實的。幾乎每一間拍賣行見到滿綠、玻璃種或冰種的翡翠手觸、吊墜、蛋面，口水都流滿一地，怎會不拍？

翡翠只在華人之間流行，不是老外、日本人、韓國人的一杯茶！翡翠被炒上天價，主要是由中國大陸的貪官带動。最近幾年，隨著中國大陸政府大力打貪及社會經濟下滑，頂級翡翠的價格已經回落，但仍然非常昂貴！幾年前我見過的一隻陽綠老坑冰種手觸，叫價一億二千萬人民幣。最近貨主降價至八千萬人民幣，還是乏人問津，可想而知市道並没有拍賣行業說的那麽好！

購藏翡翠，最重要的一點是自己喜歡。翡翠並非一種很好的投資工具，因為價格上下幅度可以很大，亦没有一個價格參考指數供買家參考，不同鑽石的《鑽石價格圖表》，讓買家對裸鑽的價格有一個概念。翡翠市場完全是一個「周瑜打黄蓋」的市場！