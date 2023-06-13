名人舊藏「宣德爐」以高價成交，市場上的「宣德爐」究竟有幾多是真？幾多是後仿？

上世紀八、九十年代，大量「宣德爐」在上環嚤囉街一帶出現，有些帶宣德款，有些帶嘉靖款，有些不帶款，不帶款的叫價從數百至一、二千港元，帶款的也只是數千港元，可說是價廉物美，令藏友買個不亦樂乎！

這些出現在市場上的「宣德爐」十之八九是後仿，宣德本朝的或明代的少之又少，一百個之中沒有一個！

「宣德爐」都是素身的，不帶任何裝飾性花紋，純以造型吸引人們的目光，如紫砂茶壺一樣。比較名貴的是灑金品種，因為工藝相當複雜，叫價高亦相對合理。

我當年買入的宣德款、嘉靖款「宣德爐」是否到代，以我當時對「宣德爐」的認知，說不出一個所以然，我只當它們是清或民國的東西賣，如此我就不用負上賣新仿的責任！

「宣德爐」如何斷代、判斷真假？膚淺的說法是只能觀察「皮殼」Patina，亦即是「包漿」。那麼，宣德本朝跟清及民國後仿的「宣德爐」，在「皮殼」方面有何分別？這個問題我問了自己幾十年，到現在都沒有絕對肯定的答案！

「皮殼」便是歲月的痕跡，亦可以理解為自然生出的銅鏽和自然出現的花痕，當然亦包括經過多年多人摩挲的手澤。

以器物的「皮殼」分辨真假並非玄之又玄的說法，而是有事實根據的。不過，不是人人都懂得看「皮殼」分辨真假，而是要經過專家指導和累積經驗。「皮殼」如此重要，因為不同的假「皮殼」相繼出現，最常見的是假銅鏽。這種假銅鏽不同於古代青銅器的假銅鏽，而是用壇香在差不多密封的盒子裏，經過七七四十九日薰出來的，薰足八九七十二日的效果更佳！

「宣德爐」從來都難登大雅之堂，因此只在小拍或在大拍以雜項出現，估價不高，一百幾十萬港元已到天花板。最近十多年，強國人一直炒賣「宣德爐」，將價格炒高至1,500多萬人民幣！

我所指的是王世襄舊藏「明『崇禎壬午冬月青來監造』款沖天耳金片三足爐」，由2003年的1,661,000人民幣炒高至2010年的15,120,000人民幣。不計有多少水分，這一隻三足爐七年間被炒高至差不多十倍！

其他沒有名人名氣加持的「宣德爐」，成交價介乎於一、兩百萬至三、四百萬人民幣之間。用幾百萬人民幣買一個素身的「宣德爐」，它有何藝術價值和收藏價值？我看不出，炒家們當然有不同的想法，認為「宣德爐」正值當炒，價格一定會更上一層樓，否則不會以高價入貨！

唐代的素身淨手銅缽，我見得多，亦買賣過不少，兩三萬港元一隻已是頂價。明代的又如何？

嘉德三十周年春拍將會拍賣一隻「『大明崇禎癸未年虔製』九字三行楷書款銅缽式爐」，估價2,200,000至3,200,000人民幣。

這個式樣的東西究竟是淨手缽還是香爐？我認為大型的是淨手缽，小型的是香爐，都是善信送給寺廟讓和尚念經拜佛之前淨手，或是放在祭壇上禮佛之用。明式香爐通常帶雙耳、三足、體積不會太大。

拍品沒有來源，九字款識不足以證明它是崇禎本朝的東西，唯有觀察「皮殼」。東西是舊的，但它是否差不多四百年前崇禎本朝的東西？我認為「皮殼」比較薄、太嫩，我對其斷代有點懷疑！

藝術媒體促銷拍品十年如一日，最常用的一招是「類比」，即是將拍品與博物館的藏品互相比較，有意無意間引導潛在買家相信拍品與博物館的藏品同樣到代；另一招是「穿鑿附會」，將拍品與毫不相幹的人和事扯上關係，從而提高拍品的收藏價值。如拍品款識「虔」字的筆劃，藝術媒體指它與董其昌（1555年至1636年）書寫的「虔」字頗為神似，這就將拍品的製造年代上推至董其昌生活的時代，即明末！

民間的工匠是否認識董其昌其人已是一大疑問，遑論充分了解、模仿他的書法！漢字有不同的書體和不同的寫法，只是小學常識。康熙萬壽尊上有不同書體的「壽」字，亦有小篆、大篆、金文，這可否將萬壽尊的燒造年代上推至商周？

拿款式的一個字造文章這種促銷手法前所未見，這一間藝術媒體可說是開創先河！