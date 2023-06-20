從網上平台購藏古董文物，有多可靠？新晉藏友小心中伏！

實體拍賣有假貨，是眾人皆知的事；網上商店、網上拍賣平台假貨充斥，更是連十歲小童也知道的事。實體拍賣因為拍賣行名聲在外，尚不敢太過明目張膽賣假貨；網上商店、網上拍賣平台只是由主辦方提供一個平台給賣家、買家進行交易，扮演一個中間人的角色，當然不會為出售的古董文物的真假負責，騙子們便因此肆無忌憚用盡辨法騙財！

銷售或拍賣古董文物的平台多不勝數，如eBay、Invaluable、淘宝等等。在香港，最廣為人知的是Carousell。

Carousell銷售的商品林林總總，但我只關注銷售的古董文物及其賣家。瀏覽過一段時間，也正如我所料，超過百份之九十的古董文物都是假得離譜的現代仿品！

我問過不少香港的行家，有没有在Carousell銷售古董文物？有些答没有，有些完全不知道有這樣一個銷售平台。

那麽，賣家是何方神聖，他們是否具備古董文物的專業知識？

為了解開這個謎團，我花了不少時間瀏覽一些銷售的古董文物及其貨主。發現一間名叫「博X堂」的賣家，銷售的竟然是百份之一百新仿！

如此的一間黑店，竟然有8,700多粉絲，這究竟是真是假？

我寫過不少文章批評拍賣行業為了促銷，除了捏造拍品來源，亦為拍品編造故事。這種歪風當然亦會在古董文物銷售平台出現。我節錄其中一段「博X堂」為它銷售的古董文物編造的「精彩」故事以饗讀者：

「古董瓷器收藏：老藏家委託出售：北宋汝窯天青釉銅邊水洗（老藏家稱其父親於民國時期在天津開辦煙館，客戶多數是前朝八旗子弟，没錢抽大煙情況下把很多家中珍貴寶貝用作抵押及賣掉來换取鴉片叉電，老藏家所說的故事可信度高，而且此物真的是傳說的天青釉色，隨著光線折射產生不同色階，底部刻了一首乾隆御題詩，字體工整，三個芝麻釘為典型北宋汝窯獨有特徵，萬勿錯過）收藏品級別 此重器委託本堂代其出售，但年代請各位自斷，如問價格請私訊，非誠勿擾勿亂出價」

北宋汝窯天青釉筆洗是甚麽貨色。市價是多少，我也不用多說，相信大部分讀者耳熟能詳。

另一件是「清雍正款淡黄釉粉彩開光福壽雙全雙耳抱月瓶」。我相信讀者猶記得中貿聖佳曾以28,290,000人民幣拍出一件同類的抱月瓶。「博X堂」的抱月瓶叫價只是88,000港元，連中貿聖佳拍出的抱月瓶的成交價之零頭也不到，「博X堂」主可算克己！

他宣稱「清雍正款淡黄釉粉彩開光福壽雙全雙耳抱月瓶」大開門。有讀者戲謔「大開門，大開打家刦舍之門！」令我忍俊不禁！

這些網上商店一般不提供注册地址、商業登記副本，買家因此永遠不會知道賣家究竟是人是鬼。如交易出了問題，買家只能向天追討損失！

但這位「博X堂」主卻與眾不同，除了露相，還報稱住在香港淺水灣道七十二號。我原以為卿本佳人，奈何作賊，但讀者又有新發現，香港淺水灣道七十二號原來正在招標出售，估價22億港元！

讀者覺得很奇怪，這樣的黑店為何還有買家給與好評。騙子都有幫凶唱好商品，我相信這些所謂買家多數是貨主冒充，或是貨主的朋友，但這些幫凶明顯不專業，說來說去都是這幾句，令人噴飯：

「無得彈，盼以後再買些，謝謝kenken」

「小伙子的收藏真牛，了不起！」

「Ken老闆非常爽快！！古物都非常好」

這類宵小的所作所為，我本來没有興趣寫，但回心一想，讀者之中可能有新進藏友，稍有不慎，便很容易進入這類黑店。我提出一點意見給他們參詳，相信也是好的！