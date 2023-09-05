無聊猿BAYC 的價格崩盤，NFT的末日是否已經來臨？

我一直說在NFT市場投機跟投資垃圾債卷Junk bond没有分別，可以一夜致富，亦可以在一夜之間輸精光。NFT是毫無價值的所謂投資工具，卻被騙子包裝成高回報的投資產品在市場出售，吸引一些頭腦簡單、心存僥倖的炒家瘋狂入市炒賣，從而賺到盆滿缽滿。

出售或炒賣毫無價值的NFT並不犯法，因此吸引到不少夢想一夜致富的人如蟻附羶，一起參與這一場瘋狂的金錢遊戲，其中包括不少所謂名人、國際大品牌、國際大拍賣行！

自從《EVERYDAYS：THE FIRST 5000 DAYS》以6,935萬美元在佳士得拍出之後，不少欲分一杯羹的炒家、名人、拍賣行積極入市，令到NFT市場變得愈來愈瘋狂！

《EVERYDAYS：THE FIRST 5000 DAYS》的6,935萬美元成交價是否真的，没有人知道。我是由始至終都不相信是真成交，因為一張堆砌而成的數碼圖片並沒有任何藝術價值、欣賞價值、轉賣價值！

拍賣行業為拍品造價、製造假成交烟幕，時有所聞；NFT開發商、銷售平台及炒家刻意製造天價成交的假象，亦曾被捉個正著！更有銷售平台將買賣雙方的交易資金偷走。一個銷售額數以億計的市場卻不受監管，當然是烏煙瘴氣，充斥大大小小的騙子！

最近四名「無聊猩猩」Bored Apes盲毛炒家或美其名稱之為NFT投資者，在美國聯邦法院提出集體訴訟，狀告蘇富比Sotheby’s、愛迪達Adidas、芭黎絲·希爾頓Paris Hilton、小賈斯汀Justin Bieber 等 30 間公司和名人，指控蘇富比「誤導性宣傳」BAYC（Bored Ape Yacht Club）的「無聊猩猩」 NFT 項目，並跟區塊鏈公司Yuga Labs合謀哄抬價格。

訴狀指在 2021 年，蘇富比向一位買家以高達 2,400 萬美元，出售了 100 個 BAYC 代幣，比市場預先估計的 1,200 萬至 1,800 萬美元的價格高出很多。原告認為是次的拍賣具有欺騙性，拍賣行是Yuga Labs公司聘請的，目的就是「引起投資者對『無聊猩猩』品牌的興趣和炒作。」

原告的法律團隊在提交的訴狀中補充指控蘇富比聲稱這位不具名的買家是一名 「傳統收藏家」Traditional collector，誤導市場以為「無聊猩猩」NFT已經受到主流收藏圈的青睞。

為此，蘇富比否認指控，表示將會堅決捍衛自己的權益和商譽。

其他被告人芭黎絲·希爾頓、小賈斯汀等被指控為了沒有透露的潛在利益，假裝自己對 BAYC 品牌感興趣。被告等人對指控並没有回應！

愛迪達同樣被這些盲毛炒家指控，原因是「他們合謀執行一項『大規模的計劃』，透過人為來抬高價格」。就連加密支付公司 MoonPay 也不例外，被指控操縱市場，可說只要是當時有站出來狂推「無聊猩猩」NFT的公司，都無一幸免！。

究竟這四位盲毛炒家虧了多少錢？據說以千萬美元計！

「無聊猩猩」NFT在2022年5月最高峰時，「無聊猩猩」Bored Ape #8817賣了340萬美元。當時最便宜的「無聊猩猩」NFT也要40萬美元，現在只值大概5.2萬美元，跌幅驚人！

炒賣「無聊猩猩」NFT的盲毛不可能不知道其中的風險有多高，亦不可能不知道開發商、銷售平台、拍賣行、名人串謀带風向、哄抬價格。當時心甘情願雙手奉上真金白銀，其間必然心存僥倖，以為可以撘一次順風車，賺個盆滿缽滿。現在「無聊猩猩」NFT市場價格崩盤，輸到焦頭爛額，怨氣無處發洩便狀告多人，隱隱然透出一㸃輸打赢要的味道，賭品甚差！

「無聊猩猩」Bored Ape #8817 340萬美元的價格，比起CryptoPunks #5822 1.8億港元的成交價，簡直是小巫見大巫。「無聊猩猩」的價格一年多些下跌差不多九成，CryptoPunks的價格，我相信亦離崩盤不遠！

「無聊猿」項目自從2021年啟動以來，已經售出大約 10,000 張（枚） NFT，最高價曾經去到2,400萬，最近卻跌了九成，令到眾盲毛措手不及、欲哭無淚！