兩支百鹿尊隔空相遇！傳承有序 VS 從沒拍賣記錄，最終誰會在拍賣場勝出？

百鹿尊器型的起源可追溯到明萬曆時期的大罐，帶款的五彩罐器可以證明。一些無款青花瓷也有類似器型，例如現藏於瑞典斯德哥爾摩遠東博物館的兩件青花大罐，構圖簡單，與清乾隆時期百鹿尊的繁複構圖有很大分別。明萬曆五彩罐器上，色彩鮮豔的鹿羣掩映於山石與青花祥雲之間。

青花罐的構圖則更精美，鹿的神態更生動，山巒的層次也更豐富。明萬曆官窯中亦有與百鹿尊相似之作，如器型與大小都類似的五彩大罐，以雲中的蝙蝠裝飾，「百蝠」象徵「百福」。

清代乾隆時期的百鹿尊器形與明萬曆時期的百鹿尊器形明顯不同，大口，口以下漸放，垂腹，圈足，肩兩側多了一對對稱的獸頭耳，通體繪羣鹿，故名。品種以粉彩為主，亦有洋彩，多以青綠山林為景，繪十鹿或百鹿奔跑、穿梭於山林之中，神態各異。「百鹿」象徵「百祿」。

百鹿尊創燒於明代萬曆年間，到清乾隆年間器型為之一變，頸收窄，初期無耳，中晚期在肩上以一對黃藍釉或礬紅著色的螭龍耳裝飾。

無獨有偶，最近兩支不同時期的百鹿尊出現在兩個不同的拍場。

美國紐約亞洲藝術週，佳士得將會拍賣一件難得一見的「明萬曆五彩百鹿尊」，估價700,000 - 900,000美元。拍品傳承有序，19世紀末已由怡和大班祈士域William Keswick收藏，一百年後輾轉落到英國古董商馬錢特 Marchant手中，最近釋出。

拍品除了傳承有序之外，器型、五彩釉色、圖案、鹿的神態與現藏於台北故宮博物院及日本東京國立博物館的百鹿尊極為相似，因此斷代萬曆是正確的，是一件開門見山的拍品，最終以高價成交應是毫無懸念！

拍品「明萬曆五彩百鹿尊」傳承有序，東京中央的拍品「清乾隆洋彩雙螭龍耳百鹿尊」卻沒有收藏記錄、拍賣記錄，真是奇怪得很！

我說奇怪，是因為在日本的百鹿尊，不是在博物館，例如靜嘉堂、梅澤記念館、東京國立博物館，便是曾經著錄。

東京中央稱拍品「日本藏家雅蓄」，我認為並不可信！

百鹿尊自乾隆以來一直都有仿品，十九世紀三、四十年代固然有，十九世紀末光緒時代更是大量仿造，但都是落「乾隆年製」四字楷書款，與拍品的「大清乾隆年製」六字篆書款截然不同，因此可以排除拍品是光緒時代仿造的可能。

踏入民國，不少帶「乾隆款」和「光緒款」的百鹿尊出現，一種將礬紅耳簡化了，另一種則帶粗糙的鹿頭狀耳，鹿角是黑色的。器身構圖模仿乾隆時期，但山石風格怪異，顏色過渡不自然，所繪的鹿也不再有十八世紀的自然風格。

百鹿尊除了寓意吉祥，更是極受歡迎的藏品，因此近代仿品自然多，在雅昌藝術品拍賣網出現的次數因此多不勝數，但這些仿品全是形似神不似，器型與真品相差甚遠，再加上畫工呆滯、釉色過渡不自然，騙騙普羅大眾是可以的，騙專家的道行還未夠深！

2013年5月29日香港佳士得拍賣一支「清乾隆粉彩百鹿尊」，估價8,000,000 – 12,000,000港元，最終以9,630,000港元成交。2018年香港佳士得秋拍，另一支「清乾隆磁胎洋彩藍耳百鹿尊」以38,000,000港元落槌。這兩個價格可作為「清乾隆百鹿尊」市場價格的參考指標。東京中央的拍品「清乾隆洋彩雙螭龍耳百鹿尊」的估價只是30,000,000－50,000,000日圓（約1,600,000-2,600,000港元），真是有趣得很！估價如此低，莫非貨主和東京中央都是吃素的，還是他們活在另一個平行宇宙，不清楚洋彩百鹿尊的市場價格？

當然兩者都不是！