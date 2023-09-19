花十年的悉心操作，涅白料胎畫琺瑯蟠螭紋水丞會順利以高價成交？

2012年5月30日香港佳士得拍賣一件充滿科幻色彩的「清乾隆料胎畫琺瑯蟠螭紋水丞」，估價600,000-800,000港元，最終以3,140,000港元成交。拍賣完畢之後，此器於2016年11月30日至2017年2月28日成為溫哥華保利藝術館舉辦的《乾隆皇帝的古與洋》展覽展品之一。數年之後，此器於2021年10月15日- 11月02日再度成為北京保利藝術博物館「弘曆的世界II——郎世寧繪《純惠皇貴妃油畫像》暨18世紀盛清宮廷藝術的西洋風」展覽展品之一。事隔兩年，最近又再度亮相，成為香港保利拍賣秋拍「頤華」專場其中一件拍品，估價3,000,000 - 3,500,000！

2012年5月30日香港佳士得的拍賣，「清乾隆料胎畫琺瑯蟠螭紋水丞」的賣家是誰，局外人永遠不會知道。買家是誰，卻呼之欲出！「乾隆料胎畫琺瑯蟠螭紋水丞」經過兩次鍍金之後，香港保利卻給出一個非常保守的估價，是因為市道不好、信心不足，還是拍品爭議性比較大，想快快脱手？

當我以為充滿科幻色彩的「清乾隆料胎畫琺瑯蟠螭紋水丞」是海内外孤品時，卻無意中看到福義國際拍賣行於2017年以3,910,000人民幣拍出另一件「雍正/乾隆料胎畫琺瑯蟠螭紋水丞」的訊息！

福義國際拍賣行最擅長將別間拍賣行的成功拍品據為己有，有意無意間誤導讀者以為是它的拍品。福義國際拍賣行最搞笑的地方是它的拍賣會不歡迎未被邀請的人士進入。究竟它的拍賣會為何如此神秘，不言而喻！

既然福義國際拍賣行提供的訊息完全不可信，我唯有再翻查資料，查到「雍正/乾隆料胎畫琺瑯蟠螭紋水丞」於2015年6月7日在北京保利拍過一次，估價2,200,000-3,200,000人民幣，最終以3,910,000人民幣成交。

這麽重要的拍賣記錄，香港保利卻不透露，有甚麼需要隱瞞，不能讓潛在買家知道？甚麼不利因素會影響拍賣結果而令到香港保利選擇不全面披露拍賣歷史？

據香港蘇富比網頁介紹「琺瑯的基本成分為石英、長石、硼砂和氟化物，與陶瓷、琉璃、玻璃同屬矽酸鹽類。琺瑯器是以琺瑯為材料製成的器物，依據其加工工藝的不同，琺瑯器分為掐絲琺瑯、鏨胎琺瑯、內填琺瑯、畫琺瑯和透明琺瑯五大類別。其中畫琺瑯在清代康熙年間出現，宮廷造辦處、廣東和北京均有製作。畫琺瑯有金、銀、銅、紫砂、瓷和玻璃六種胎質。在博物館內，畫琺瑯是專門指銅胎，而銀胎稱為銀燒藍，瓷胎、玻璃胎稱為琺瑯彩。在清宮檔案中畫琺瑯分為金胎畫琺瑯、銀琺瑯、銅胎畫琺瑯、宜興胎畫琺瑯、瓷胎畫琺瑯和玻璃胎畫琺瑯。

康雍乾三朝玻璃胎畫琺瑯，基本收藏在境內外博物館和私人機構，據不完全統計，北京故宮二件、台北故宮七件、大維德基金會九件、香港藝術館一件、美國康寧玻璃博物館二件、荷蘭海牙博物館一件、香港李先生一件。某拍賣行曾拍賣兩件乾隆玻璃胎畫琺瑯筆筒。」完全没有提及香港佳士得於2012年5月30日及北京保利於2015年6月7日成功拍出的「清乾隆料胎畫琺瑯蟠螭紋水丞」！

拍品没有款識，技法、構圖前所未見，令人很難相信出於雍正、乾隆時代的北京造辦處。

「清代造辦處是製造皇家御用品的專門機構。康熙年間建於養心殿，又名養心殿造辦處。康熙三十五年（1696年）玻璃廠成立。中國第一歷史檔案館藏《造辦處各作成做活計清檔》如實記錄了各類宮廷製品的名稱、來源、時間、規格、用料、開銷、工序、去處以及皇帝的旨意，為清代工藝製作研究和文物鑑別提供了最直接可靠的依據。《清檔》始於雍正元年（1723年），迄於宣統三年（1911年）。玻璃胎畫琺瑯是造辦處玻璃廠與琺瑯作共同參與完成的新「玩意」。通過查閱檔案、研究實物得知，宮廷玻璃胎畫琺瑯僅在康熙雍正乾隆三朝燒造。」

換句話說，如拍品「雍正至乾隆涅白料胎畫琺瑯蟠螭紋水丞」在《造辦處各作成做活計清檔》没有記載，即是後仿或是臆造！