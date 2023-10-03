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03/10/2023

龍泉器價格仍被低估，最適合新晉藏家？收藏宋代青瓷，以南宋龍泉為最佳選擇，如何觀賞？

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  • 費吉

    費吉

    中國文史哲學士，收藏家，古董商，英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員，足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問，對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源，現時為多個國內外私人收藏機構顧問。

    古董投資秘笈

    逢周二更新

　　最近上課談到宋代青瓷，我一貫的侃侃而談、大發議論。我承認我偏愛南宋龍泉青瓷，因為我喜歡它們的簡約造型、迷人的粉青釉和梅子青釉。

 

　　宋代青瓷以汝窯和官窯為首，但這類天價的瓷器卻不是平民百姓可望兼可即的收藏品！即便有錢，也要看機緣巧合才可以將它們納入囊中。

 

　　搞收藏是一件滿足心靈、審美眼光的事，沒必要為了追求遙不可及的宋代汝窯和官窯，而為自己添加壓力，令到自己朝思夢想、輾轉難眠。

 

　　宋代的龍泉青瓷卻不同。它們是大部分中產也可以負擔的收藏品，尤其是小件。

 

　　最近的紐約亞洲藝術週，佳士得為日本關西名古董商秦峰男擧辦了單一藏家專場，其中兩件拍品便是南宋龍泉器，其一是「南宋龍泉窯青釉大魚龍耳瓶」，其二是「南宋晚期／元 十三／十四世紀 龍泉窯青釉雙魚紋盤」。

 

　　龍泉窯青釉雙魚紋盤不是珍稀之物，在私人市場和拍場常見，分別在於品相、釉色和價錢之不同。

 

南宋龍泉窯青釉大魚龍耳瓶  紐約佳士得

 

　　「南宋龍泉窯青釉大魚龍耳瓶」估價700,000 - 1,000,000，成交價卻是出人意表的1,381,000美元！

 

　　高古瓷雖不如明清官窯器講求完美，但器身完整總好過有缺憾。1,381,000美元的成交價我認比較昂貴，因為它有兩處地方用金繼技法修補，但它傳承有序， 1,381,000美元的成交價之中，我相信不少是傳承、名氣的附加值。

 

南宋龍泉窯青釉魚龍耳瓶  紐約佳士得

 

　　紐約佳士得於2008年亦曾經拍賣另一支秦峰男的「南宋龍泉窯青釉魚龍耳瓶」，成交價2,280,000美元。兩相比較，我認為品相完整的這一支升值空間比較大。

 

　　值得留意的是這類直頸盤口瓶一般都是雙鳳耳裝飾，帶一雙魚龍耳或魚化龍耳的比較少見，價格上應該看高一線。

 

南宋晚期/元 十三/十四世紀 龍泉窯青釉雙魚紋盤

紐約佳士得

 

　　另外一件「龍泉窯青釉雙魚紋盤」是常見之物，只是大小尺寸不同，小的約10公分直徑左右，大的約20多公分。接近30公分的非常少見，應是元朝之物，但釉色卻是南宋時代的比較迷人。這類雙魚貼花碟或盤亦有雙魚不上釉品種，稱為「出筋」，是元朝的新興裝飾手法。

 

　　雙魚紋洗和盤我買賣過不少，是大路貨，分別在於尺寸大小和美醜。醜的意思是釉色不佳，有些是米黄色，有些是鍾無艷，釉色一半綠一半米黄。日本人覺得米黄色的和鍾無艷色的龍泉器美艷不可方物，因此大量收購。

 

　　龍泉器的價格雖然最近十年八載一直在升，但我認為仍然被低估，因此最適合新進藏友。搞收藏宜取釉色佳的完整器，以粉青釉為最好，其次是梅子青色。這是我的個人喜好，讀者不必跟隨，按個人口味搞收藏便好。

 

 

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