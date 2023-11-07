宋代官窯的龍泉器被斷定為龍泉仿官，究竟有沒有標準和依據？

成交價動輙幾千萬，甚至超過一億港元的宋代官窯器，是很多高古瓷收藏家夢寐以求的藏品。

北宋時期，據聞充滿藝術細胞的宋徽宗對貢品定窯瓷器中的瑕疵與缺陷非常不满，遂下令在汴梁（今開封）設窯燒造迎合他的審美眼光的官窯器。

南宋官窯則是宋高宗在「靖康之難」之後，下旨於臨安（今坑州）設立的青瓷窯場。鳳凰山下的修内司官窯稱內窯，烏龜山下的郊壇下官窯稱新窯。

由於北宋官窯窯址長埋於開封市下，北宋官窯的確切面貌因此無從得知。南宋官窯跟北宋官窯是否一脈相承，亦因此存在爭議！

既然北宋官窯的確切面貌無從得知，傳世的宋代官窯器之中，哪些是北宋官窯器，哪些是南宋官窯器，歷來引發出不少爭論。不同的學者專家提出不同的看法，令到宋代官窯的斷代問題混亂不堪，莫衷一是！

再加上「官哥不分」一說，宋代官窯與哥窯又扯上關係，令到本來已經非常複雜的宋代官窯器的真實面貌問題，更披上一層神秘的面紗。

最近二、三十年，拍賣行業巧立名目，指小部分類似宋代官窯的龍泉器為「龍泉仿官」，將估價提高到低於宋代官窯器卻高過龍泉器的層次。南宋龍泉窯的窯工是否見過宋代官窯器，他們是否有意識地模仿宋代官窯的工藝，並沒有古代文獻提及，因此「龍泉仿官」只能算是傳聞！

2018年3月22日，紐約佳士得拍賣一支來自日本收藏家臨宇山人舊藏的「南宋龍泉窯仿官釉貫耳壺」，英文用詞是相當含蓄的”A VERY RARE AND IMPORTANT GUAN-TYPE LONGQUAN CELADON HU-SHAPED VASE” ，估價40,000-60,000美元，最終以1,092,500美元成交。成交價反映出無論紐約佳士得如何巧立名目，買家只視之為龍泉窯貫耳壺！

一直以來我是非常反對拍賣行業將窯口不能確定的高古白瓷器稱為「定窯系」（DING·TYPE）和將部分龍泉窯器稱為「龍泉仿官」（GUAN-TYPE LONGQUAN CELADON）的做法。

2023年11月香港佳士得將會拍賣兩件「龍泉仿官」器，一件來自臨宇山人舊藏的「南宋龍泉窯仿官窯弦紋奩式爐」A GUAN-TYPE LONGQUAN TRIPOD CENSER，估價1,500,000`2,000,000港元：另一件是「南宋龍泉仿官釉菱花口盤」A RARE GUAN-TYPE LONGQUAN CELADON BRACKET RIM DISH，估價1,000,000`1,500,000港元。兩件都是常見的龍泉窯器物，屢次出現於拍賣會。香港佳士得稱它們為「龍泉窯仿官窯」、「龍泉仿官釉」都是沒有根據的！

佳士得專家所稱的「龍泉窯仿官窯」、「龍泉仿官釉」其實是指器物的釉色，還是指器物的造型？宋代官窯的標準釉色是天青色，亦即是偏藍的釉色。一件米黄色的香爐，從任何角度看也與宋代官窯扯不上關係，除非南宋官窯廢窯址曾出土相同的殘器、殘片，否則只是一面之辭！

青瓷用的不是石灰釉，便是石灰鹼釉。宋代官窯器是青瓷，當然不例外，因此龍泉仿官釉這個說法有點無稽。

龍泉仿官器在一手市場除了是沒有市場之外，亦往往被人嗤之以鼻，因此只在拍賣市場大行其道。聰明的藏友看到所謂龍泉仿官器，不用說也知道應該用何種態度面對吧？

有一點值得留意的是「南宋龍泉窯仿官窯弦紋奩式爐」在2016年以209,000美元成交。七年後的今天，它的估價只是1,500,000-2,000,000港元，反映出無論是佳士得還是貨主對它信心不足。最終「南宋龍泉窯仿官窯弦紋奩式爐」以甚麽價格成交？我預測它不是流拍便是以低價成交，因為如視之為龍泉香爐，它的市價不會超過100,000港元！

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