兩支雲海騰龍紋天球瓶相繼出現拍場，一支以1.47億人民幣易手，另一支將會拍出甚麼價格？

2019年北京保利春拍，一支出自「北美十面靈璧山居」舊藏的「雍正御製青花釉裡紅『雲海騰龍』天球瓶」從28,000,000人民幣起拍，最終以1.47億人民幣易手。

這一支天球瓶在1999至2004年之間三度在蘇富比舉槌，之後由英國古董商Eskenazi購得，之後再轉售于「北美十面靈璧山居」。

天球瓶在2004年的成交價只是15,100,000港元，15年後卻以1.47億人民幣成交，買家當然是在藝術品拍賣市場花錢如倒水的劉益謙！

雍正御製青花釉裡紅『雲海騰龍』天球瓶 北京保利

2023年11月，香港佳士得將會拍賣一支「清雍正青花釉裡紅雲海騰龍紋天球瓶」，估價只是18,000,000 - 25,000,000港元。

這次拍賣的圖錄出版之後，香港一間藝術媒體開始吹風，指「清雍正青花釉裡紅雲海騰龍紋天球瓶」跟「雍正御製青花釉裡紅『雲海騰龍』天球瓶」是「姊妹作」，更指拍品「正是明顯受到南宋名家陳容的繪畫風格啟迪」。這是完全沒有根據的。清朝御製的瓷器圖案才由皇帝指定，甚至設計。一般官窯器的圖案皆由督窯官為了迎合上意而設計圖案。督窯官是否看過陳容的《六龍圖》之後設計出雲海騰龍紋，任誰也說不準！

兩支天球瓶相繼出現於拍場，究竟雍正朝的《清宮內務府造辦處檔案總匯》，簡稱《活計檔》，有沒有記載雍正下旨燒造兩支依照陳容《六龍圖》風格的天球瓶？如果沒有，「姊妹作」、「正是明顯受到南宋名家陳容的繪畫風格啟迪」云云只是穿鑿附會之說！

今次香港佳士得拍賣的天球瓶，拍賣目錄來源一欄指拍品來自「王室舊藏，後傳至現任藏家」。藝術媒體透露「經可靠渠道獲悉，此王室應該來自中東地區」。拍賈行保障買賣雙方的私隱是業務守則。

拍賣行業一直講究拍品「傳承有序」，但這一次卻只透露一點不能證實的訊息。香港佳士得提供的訊息是否真實、拍品在王室之前的收藏家究竟是誰、購自何處，一直以來收藏在何處等等問題，今人產生不少疑竇！

天價成交的拍品總有造假者不惜工本仿造一支完美的青花釉裡紅雲海騰龍紋天球瓶！那麼，對香港佳士得拍品有興趣的買家便要落足眼力辨別真假，因為只聽拍賣行一面之辭從來都是一件非常危險之事！

現實是，具備足夠眼力的收藏家、買家、炒家並不多，大部分只信賴拍賣行的商譽。這種完全信賴拍賣行的心態在以前行得通，但在現在的世道，還抱著這種心態，我認為是比較天真、過時！

拍賣行拍假離不開這幾種原因：第一，拍賣行明知是假，但為了業績、佣金，硬著頭皮拍假，希望最終可以瞞天過海；第二，拍賣行的專家眼力不濟；第三，拍賣行的高管借拍賣會出售自藏的仿品騙財；第四，拍賣行協助客人洗錢。

北京保利春拍的「雍正御製青花釉裡紅『雲海騰龍』天球瓶」以1.47億人民幣易手，香港佳士得的拍品「清雍正青花釉裡紅雲海騰龍紋天球瓶」的估價卻只是18,000,000 - 25,000,000港元，相差甚遠的原因是因為香港佳士得的拍品的青花釉裡紅呈色不佳、來源不清晰，還是因為市道問題？

香港佳士得的拍品最終以甚麼價格落槌，且讓我們拭目以待。