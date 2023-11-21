繼三隻傳世南宋建窯曜變天目盞後，第四隻國寶級古董於日本横空出世！拍品究竟真是假？出自何處？

處於資不抵債邊沿的東京中央將會作出垂死掙扎，在2023年11月尾於香港拍賣一只建窯曜變天目盞，令人引頸以待！

這枚深水炸彈由東京中央投放，不期然在藝術圈子、拍賣圈子、收藏圈子激起千層浪花，將所有的學者專家淹沒！

一直以來，拍賣行業、收藏圈子對南宋建窯曜變天目盞的認知不變：三隻傳世的南宋建窯曜變天目盞全在日本，而且都是國寶級文物！

第四隻在日本横空出世，究竟它是真是假？

拍賣之前，與東京中央「合作無間」的大陸藝術媒體大象視界第一時間跳出來，為拍品建窯曜變天目盞带風向，長篇累牘介紹拍品的歷史、出處之外，還重點指出「頂尖的台灣收藏社團清玩雅集特別為之舉辦了一場鑑賞會，鑑賞會由著名的鴻禧美術館主持，匯集了台灣多位知名藏家。包括有的藏家甚至都上手過靜嘉堂文庫的那件曜變天目，與會者均對東京中央本件曜變天目高度認可，認為其出自於宋代建窯無疑，當屬存世的第四隻完整的曜變天目。」其目的當然是意圖為潛在買家洗腦，令他們以為拍品建窯曜變天目盞除了傳承有序之外，更是備受不少台灣資深收藏家讚賞的第四只南宋建窯曜變天目盞！

關於拍品的收藏及傅承歷史，特別聰明的東京中央高管和大象視界的項某人當然留有一手，指拍品「傳」出自日本普賢院舊藏。這一個「傳」字真是可圈可點！將來任何人指摘東京中央和大象視界作出虚假陳述時，因為拍品根本不是來自普賢院舊藏，他們便可以祭出這個「傳」字，指普賢院舊藏的說法只是傳聞，他們並沒有斬釘截鐵地說拍品來自普賢院舊藏。如此這般的詭辯，任何人也奈何他們不了。他們是不是特別聰明？

南宋建窯曜變天目盞不是普通的古董文物，而是國寳級古董文物，因此不可能一千幾百年來在日本完全沒有展覽、著錄。東京中央、大象視界拿不出何證據證明拍品一直存在於日本，唯有胡亂堆砌一段傳聞，試圖蒙混過關，但買家的眼睛從來都是雪亮的！

台灣收藏社團清玩雅集諸公是否讚賞拍品建窯曜變天目盞及認定它是南宋時代的建窯曜變天目盞？只聽大象視界的一面之辭，我認為是危險的！

如清玩雅集諸公確是認定拍品是南宋時代的建窯曜變天目盞，我懷疑他們的眼力是不是出了問題？

那麽，拍品來自何處？我仔細看過拍品的電子圖片，發覺它的釉光暗啞、圈足太過規整、整體沒有皮殼，與靜嘉堂藏的南宋建窯曜變天目盞完全沒有相似之處，我因此大膽推測拍品是瀨戶毅己Takemi Seto的作品。瀨戶毅己是第一個成功複製南宋建窯曜變天目盞的日本人。詳情可看拙文《建盞市場充斥假貨、亂象叢生！鑑定宋代建盞要看哪幾方面？新晉藏友如何保護自己免受騙？》

為了取信於潛在買家，東京中央和大象視界亦指出「早在2019年的京都國際博物館會議中，來自世界各地的博物館工作者齊聚一堂，大阪東洋陶磁美術館前館長出川哲朗先生宣布發現了新的曜變天目盞。而在2020年日本NHK電視台也專門為此件曜變天目茶盞製作了相關記錄片，由此可見此件曜變天目茶盞在日本備受肯定，各界都給予了高度重視。」

除了以上的資訊，大象視界無料奉送大量其他資訊之外，還牽扯出足利義政、織田信長、德川家康等等歷史人物，務必要令潛在買家信服拍品出自普賢院舊藏，才算完成任務！

除了在拍品包装上大造文章之外，關於拍品的圈足，大象視界指「此天目茶碗的圈腳與三件國寶曜変天目茶碗相比毫不遜色。圈足極為規整，因長時間使用而略顯黑色，碗內亦可見使用痕跡，想必是曾被用於重要的茶會或獻茶儀式上。」正是不說猶可，一說便露餡！南宋天目茶碗的胎含鐵量頗高，燒成後一般呈現深啡色。說胎因「長時間使用而略顯黑色」是外行話，更是欲蓋彌彰的說法。極為規整的圈足顯示出現代的修足手法，更是敗筆！

如此一件「國寶級拍品」，估價沒有一億亦起碼是8,000萬港元，但它的估價卻是5,000,000-8,000,000港元，與來勢洶洶的氣勢完全不符！這是那一門子的操作？

東京中央的拍品出人意表、令人噴飯之餘，亦往往打破記錄。2022年9月 12日一支「隋白釉梅瓶」以50,000日圓的估價上拍，最終以超過2億日圓（12,000,000港元）成交，比估價高4,000倍！

這次的拍品會不會以天價成交？我相信一定會！