藝術媒體不斷唱好的拍品、為其造勢，是否能以高價拍出？

來歷不明，甚至有點古靈精怪的拍品，拍賣行為了促銷，往往重金禮聘中港兩地的藝術媒體出鱔稿，為拍品造勢，目的當然是希望拍品以高價成交。無論藝術媒體如何長篇累牘地引經據典唱好拍品，但潛在買家的眼睛是雪亮的，對藝術媒體的蟮稿除了嗤之以鼻之外，還是嗤之以鼻！

最近東京中央拍賣一只所謂第四隻曜變天目盞。拍賣之前聲勢酷大，中港兩地的藝術媒體相繼出蟮稿，抬出台灣收藏社團清玩雅集諸公肯定拍品和日本NHK電視台為拍品拍攝記錄片兩事為拍品造勢。

第四隻曜變天目盞來勢洶洶，自然引起不少藏友、古陶瓷愛好者的注意。我當然不例外，因此專程前往預展會場一探究竟。出乎意外之外，東京中央除了要求參觀者登記個人資料之外，還要求登記者交出訂金後，才可以上手觀看第四隻曜變天目盞！

在蘇記、佳記上手觀看拍品，我從來沒有被要求交出保證金。東京中央是三線拍賣行，竟敢要求客人交出訂金之後才可以上手觀看拍品！東京中央是不是傻了，還是以為自己的江湖地位跟蘇記、佳記看齊？

假的真不了！這句說話不只我時常講，懂行的資深古董商亦時常講！

據探子回報，第四隻曜變天目盞拍賣當天的情況只可以用四個字形容：慘不忍睹！一只所謂國寶級拍品竟然乏人問津，整個拍賣會場只得一個懷疑是「媒」（托兒）的人舉牌。看似以5,000,000港元落槌，其實是流拍！

經此一役，東京中央的商譽已蕩然無存，離死不遠！

藝術媒體不能挽狂瀾于既倒，扶大廈之將傾，花重金禮聘他們寫的蟮稿又有甚麽用？

二三線拍賣行樂此不疲，以為出重金禮聘藝術媒體寫手為個別拍品出蟮稿，拍品便會以高價成交這種一廂情願的想法，看來有點天真！

拍品是假的，就算藝術媒體寫手憑三寸不爛之舌說得如何天花亂墜，拍品亦一樣流拍。原因很簡單，藝術媒體寫手胡說八道的本領在收藏圈子廣為人知，除了沒人信服，更已淪為笑柄。二三線拍賣行何必多此一舉，枉花金錢！

國際大拍賣行如蘇記、佳記，從來沒有預算給藝術媒體寫手寫蟮稿。原因很簡單——有麝自然香！珍稀的拍品，就算沒有藝術媒體寫手敲邊鼓，也會以高價成交！

藝術媒體寫手不懂行，沒有自己的判斷之外，亦同時為五斗米折腰，甘願為蠱惑拍賣行唱好假拍品，誤導藏友和潛在買家，根本毫無道德可言。遠的有中貿聖佳的「清雍正御製洋彩檸檬黃地開光九桃紋寶月瓶」，近的有東京中央的所謂第四隻曜變天目盞！

我曾經問過一位開小型拍賣行的行家，問他蟮稿對拍品的成交率有沒有幫助。他回答說不敢肯定之外，還說已停止聘用任何藝術媒體寫蟮稿，因為效果不彰！

頂級國際拍賣行不會找藝術媒體寫蟮稿，奸到出汁的拍賣行亦不會找藝術媒體寫蟮稿，只有不上不下的二三線拍賣行才會找藝術媒體寫蟮稿。這真是拍賣行業一個怪現象！