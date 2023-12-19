疑似北宋汝窯蓮花盞出現於拍場，究竟它是仙丹還是砒霜？

有一種拍假是低調地拍假！

三個月前，日本沐博5週年拍賣會，出現「沐雅博精」、「金玉芳庭」、「沐心博瓷」、「佳釀香遠」四大專場，拍品超過1100件。

拍賣之前，中國大陸的藝術媒體照例替讀者和潛在買家洗腦。鱔稿是這樣說的：「沐博拍賣的貨源幾乎全來自於日本本土，大部分都是從未在全球拍場上出現的生貨，或者是早年在國際拍場上露面，並為日本藏家珍藏至今。因此，五年來，在沐博拍賣淘到寶的朋友放到國內拍場再度上拍，屢屢都會收穫驚人的利潤。如2020年9月一件李可染作於1976年的《行書李白詩》僅以20萬日元（約合12000人民幣）的價格起拍，儘管最終一路激烈競價到了1500萬日元落槌成交（約合90萬人民幣），而買家立即將它帶回國內，並且火線上拍到同年12月初的中國嘉德秋拍上，由於它帶有1977年東京華僑總會、長崎唐人館的權威出版，更是被放在了「大觀」夜場之上，最終以276萬人民幣的高價成交，即便算上雙邊的佣金，這位在沐博拍賣撿漏的買家也是超短線秒賺了150萬人民幣左右！2021年3月還有一件晚清官窯精品，起拍價同樣只有20萬日元，儘管最終激烈競價到了230萬日元落槌，但它出現在半年後的某專業瓷器大拍上，拍出了105萬元左右的高價，又是半年翻了近十倍賺百萬的節奏！這樣的例子在沐博拍賣上不勝枚舉。」

鱔稿所說的是不是事實，其實不必深究。一件拍品在一個拍場以低價成交，之後在另一個拍場以高價拍出，原因眾多亦非常複雜，不是三言兩語可以解釋清楚，亦不是完全因為第一場拍賣出了仙丹，令到最終買家冷手執了一個熱煎堆、賺到盆满砵滿！

藝術媒體告訴讀者的資訊，當然是對拍賣行有利的資訊。對拍賣行不利的資訊，例如假貨充斥、高流拍率等等，藝術媒體當然絕口不提！

作為讀者或潛在買家，應該如何看待藝術媒體的鱔稿？我是一貫地嗤之以鼻，原因是我不會天真地以為在沐博的拍場，會很容易找到一粒仙丹！

沐博的拍品，真假混合，没有相當眼力是不適宜胡亂舉牌的！

其中一件拍品「宋青釉蓮花盞」，估價200,000日圓。行方和藝術媒體都沒有作出任何介紹，留下大量的幻想空間給讀者或潛在買家，讓他們自己下結論，拍品究竟是北宋汝窯蓮花盞還是新仿！

在拍場，只要多過一個買家認為它可能是北宋汝窯蓮花盞，是一粒超大型仙丹，它便以天價拍出。又或者買家以低價將它收入囊中，再送去中國大陸的二三線拍賣行拍賣，造出一個天價成交的記錄。到時，藝術媒體又可以大書特書！

另一件拍品「明耀州窯刻花長頸瓶」，稍為懂行的讀者或潛在買家一眼便可看出它其實是龍泉窯刻花長頸瓶！這反映出無論是行方或是藝術媒體，高古瓷的知識是相當貧乏的。

在這種小拍，充斥著不同的砒霜的同時，當然亦可能有不少小型仙丹。至於最終吃到仙丹還是砒霜，便要看各人的修為！

補充一點：傳世的北宋汝窯蓮花盞只有一件，現藏台北故宮博物院。