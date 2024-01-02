邁索爾之虎的貼身長劍以超出7倍估價拍出！同是王者之劍，價格相差有多遠？

上世紀八、九十年代盗墓風氣猖獗，大量出土的青銅劍、鐵劍在香港文物市場出現，吸引不少香港本地及外國收藏家搶購。

鐵劍通常佈滿鐵鏽，有些甚至已經變形，因此收藏價值不高，除非鑲嵌寶石、玉石或綠松石。青銅劍大部分狀態完整，因此市場價格比鐵劍高得多，但亦只是數千港元一把，是當時非常受歡迎的出土文物。

除了青銅劍、鐵劍，當時曾出現少量的純金匕首和鑄了錯金鳥篆文的青銅劍。這些春秋戰國和兩漢的兵器一直以來沒有受到市場重視，因此價格停滞不前。

最近倫敦邦瀚斯拍賣一把南印度邁索爾蒂普蘇丹Tipu Sultan（邁索爾之虎）的貼身長劍，最終以14,080,900英鎊拍出，超過估價7倍，令人震驚！

一件拍品以天價拍出，很多時是因為拍品本身的藝術價值和歷史價值。如拍品本身的藝術價值和歷史價值不高，便要依賴拍品本身的傳奇故事才可以拍出天價。

蒂普蘇丹生性多疑，害怕被敵人暗殺，因此劍不離身，登基之後一直活在惶恐之中，是一位不快樂的國王。

1799年第四次英邁戰爭Fourth Anglo-Mysore War，英軍終於攻佔位於邁索爾首府的斯林加帕坦堡壘，蒂普蘇丹陣亡。他的隨身長劍為英軍所得，最後由夏理斯中將Lieutenant General Harris贈送給拜亞少將Major General Baird，作為表揚拜亞少將英勇作戰和卓越領導能力之記念品。此劍由拜亞少將家族一直保存，直至2004年以150,000英鎊拍出。

蒂普蘇丹一生擁有的長劍和彎刀不止一把。2013年10月，另一把蒂普蘇丹長劍横空出世，由倫敦蘇富比拍賣，成交價只是98,500英鎊。再有一把彎刀現收藏於印度新德里國立博物館。

回到中國，乾隆皇帝曾命令造辦處分3批，歷時47年，打造90把腰刀，以天、地、人為序列號命名。乾隆御製「天字十七號」寶騰腰刀，就是90把腰刀中的一把。刀長87．7厘米，精鋼打造，白玉手柄，刀身刻以祥龍飛騰圖案，鋼刀於近把手處以錯金、銀、紅銅絲相間圖案，一面為「天字十七號」和「寶騰」刀名，另一面為「乾隆年制」款識，款下為一龍飛在祥雲之間，表示刀名「寶騰」的含義。刀鞘是木質的，外面用鯊魚皮包裹，再用金桃皮拼組成「人」字圖案，精美絕倫，令人嘆為觀止。

這一把「天字十七號」寶騰腰刀於2012年在北京嘉德以 4,830萬人民幣易手，成為拍賣史上最昂貴的中國腰刀，但與蒂普蘇丹的隨身長劍的成交價互相比較，卻相差甚遠！

中國最多人聞其名的兵器當是荊軻刺秦王時所用的趙國徐夫人匕首，但已佚失，因此是何形狀已無從稽考。再早數百年的春秋戰國時代，莫邪之父歐冶子為越王允常所鑄的五柄寶劍：湛盧、巨闕、勝邪、魚腸、純鈞，其後又開鑿茨山取鐵為楚昭王鑄了三柄名劍：龍淵、泰阿、工布；干將、莫邪兩夫婦所鑄的干將、莫邪兩劍亦皆已佚失。可幸的是越王勾踐劍於1965年12月在湖北省江陵縣望山1號楚墓出土，令春秋戰國時代精湛的鑄劍工藝展露於世人面前。越王勾踐劍當是無價之寶！